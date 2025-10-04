Вітроенергетика втрачає позиції — чому дорожчають турбіни та що витискає їх з енергоринку

Вітрові генератори на полі. Фото: Freepik

Вітрові електростанції, які ще недавно вважалися одним із найперспективніших джерел відновлювальної енергії, стикаються з серйозними викликами. У 2025 році в Австралії та інших країнах спостерігається зростання витрат на будівництво та експлуатацію вітряних турбін, що робить їх менш конкурентоспроможними порівняно з іншими джерелами енергії, зокрема сонячними.

Вартість встановлення турбін піднялася майже вдвічі через інфляцію, складність пошуку нових майданчиків та затримки, що виникають унаслідок судових оскаржень і довгого планування, пише видання Renew Economy.

Реклама

Читайте також:

Керівник енергетичного підрозділу компанії Arup Патрік Горр підкреслив, що навіть довгострокові договори про купівлю електроенергії (PPA) вже не гарантують стабільності.

"Сьогодні ми бачимо ціни на рівні 110-120 доларів за мегават-годину, і цього вже недостатньо для великих вітрових проєктів. Чим масштабніший проєкт, тим важче прогнозувати витрати", — каже він.

Вітрові проєкти втратили інвестиційну привабливість

Експерти наголошують, що підписати вигідну угоду про постачання електроенергії стає все складніше.

"Сонячна енергетика знижує ціни вдень, а три найбільші постачальники використовують акумулятори, щоб підняти їх увечері. Це робить ринок занадто нестабільним для нових вітрових угод", — пояснив директор Мережі енергетичних ф’ючерсів Університету Вуллонгонга Тай Крістофер.

Результат очевидний: у 2025 році в Австралії жоден вітровий проєкт не досяг фінансового закриття. Лише кілька ініціатив дійшли до фінальної стадії, але їх запуск відклали до 2026 року.

Сонячні батареї витісняють вітер

Однією з головних причин уповільнення розвитку є поява гібридних сонячних батарей. Вони виявилися дешевшими, швидшими у встановленні та більш гнучкими для масштабування. Кілька великих забудовників, які ще недавно віддавали перевагу вітровим турбінам, тепер переходять на сонячні гібридні рішення.

Один із керівників галузі в Австралії зазначив, що гібридні проєкти зараз створюють реальну загрозу для вітроенергетики. Забудовники, які раніше спеціалізувалися на вітрових станціях, дедалі частіше обирають сонячні рішення через їхню економічну вигоду.

Майбутнє вітроенергетики під питанням

Попри складнощі, експерти прогнозують, що вітрові електростанції не зникнуть повністю. Вони залишаться важливим елементом енергетичного балансу, але лише в поєднанні з іншими джерелами. У найближчі роки акцент може зміститися на комбіновані проєкти, де вітер доповнюватиме сонце й акумулятори.

"Якщо ми хочемо бачити вітроенергетику в майбутньому, потрібно переглянути підходи до планування і зробити проєкти гнучкішими", — наголосив Горр.

Як повідомлялось, у Китаї успішно завершився перший політ плавучого вітрового генератора. Система пройшла ретельні випробування, зокрема повне збирання в пустелі, а також безперервне розгортання та вилучення в умовах сильного вітру.

Також ми розповідали, що анонсований прототип плавучої вітрової електростанції встановив новий рекорд з виробництва енергії. Це досягнення демонструє потенціал для глобальної трансформації енергетичного сектора.