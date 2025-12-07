Видео
Главная Рынок недвижимости Жилищные нормы на ребенка — сколько метров нужно по закону

Жилищные нормы на ребенка — сколько метров нужно по закону

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 11:22
Сколько квадратных метров должно быть на ребенка согласно законодательству
Женщина с детьми. Фото: Freepik

Вопрос жилой площади для детей стал особенно актуальным, ведь он влияет не только на быт, но и на доступ семьи к социальным программам. Государство определяет минимальные стандарты, которые гарантируют детям право на безопасные, здоровые и комфортные условия.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько квадратных метров должно быть на ребенка Украине.

Минимальная жилая площадь на человека в Украине

Законодательство закрепляет базовые ориентиры, используемые для всех социальных решений.

"Норма жилой площади составляет не менее 9 кв. м на одного человека", — указано в статье 47 Жилищного кодекса.

Это минимум, который определяет, является ли проживание приемлемым по санитарным критериям.

Наряду с этим государство применяет социальную норму общей площади — именно ее учитывают при субсидиях, социальном жилье, постановке на учет.

Постановление Кабмина №409 установило:

  • 13,65 кв. м — на каждого члена семьи;
  • 35,22 кв. м — на семью дополнительно.

Эти нормы распространяются и на детей, поскольку они имеют равные права на жилую площадь.

Какая жилая площадь для ребенка по нормам

Для детей законодательство и социальные стандарты предлагают повышенные показатели, учитывающие потребность в отдельном пространстве.

Хотя они и не являются обязательными для частных квартир, органы опеки, суды и службы по делам детей активно опираются на эти ориентиры.

Оптимальными считаются следующие показатели:

  • 1 ребенок — комната не менее 15 кв. м;
  • 2 ребенка одного пола — комната от 20 кв. м;
  • дети разного пола — каждому по отдельной комнате от 15 кв. м.

Такие параметры подтверждают принцип наилучших интересов ребенка и поддерживают его приватность, что особенно важно при усыновлении или установлении опеки.

Потребность в улучшении жилищных условий

Вопрос, имеет ли семья право на социальный квартирный учет, решается по реальному показателю площади на человека.

В большинстве городов основанием устанавливают:

  • менее 9 кв. м жилой площади на человека;
  • менее 13,65 кв. м общей площади, если речь идет о социальных стандартах.

В новых законодательных инициативах, в частности в проекте закона №12377, предлагается уточнить подходы к социальному жилью и учету, делая их более ориентированными на потребности семей с детьми.

Чтобы правильно определить право на социальную поддержку, следует понимать разницу между площадями:

  • жилая площадь — комнаты для проживания;
  • общая площадь — все помещения квартиры.

Социальная норма всегда касается именно общей площади, что влияет на расчет субсидий и оценку условий проживания.

Как сообщалось, каждый ребенок заслуживает условия, способствующие его полноценному физическому, умственному, этическому и социальному росту. Проверка места жительства ребенка необходима в случаях решения родительских споров, оформления опекунства или усыновления, а также когда существует угроза его благополучию.

Также мы рассказывали, что государство обеспечит оздоровительный отдых на западе страны для детей военнослужащих и других определенных категорий. Эта инициатива направлена на восстановление физического и психологического здоровья детей, подвергшихся воздействию войны, и предоставление им безопасного пространства для восстановления.

