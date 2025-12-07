Сколько квадратных метров должно быть на ребенка согласно законодательству

Жилищные нормы на ребенка — сколько метров нужно по закону
Вопрос жилой площади для детей стал особенно актуальным, ведь он влияет не только на быт, но и на доступ семьи к социальным программам. Государство определяет минимальные стандарты, которые гарантируют детям право на безопасные, здоровые и комфортные условия.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько квадратных метров должно быть на ребенка Украине.
Минимальная жилая площадь на человека в Украине
Законодательство закрепляет базовые ориентиры, используемые для всех социальных решений.
"Норма жилой площади составляет не менее 9 кв. м на одного человека", — указано в статье 47 Жилищного кодекса.
Это минимум, который определяет, является ли проживание приемлемым по санитарным критериям.
Наряду с этим государство применяет социальную норму общей площади — именно ее учитывают при субсидиях, социальном жилье, постановке на учет.
Постановление Кабмина №409 установило:
- 13,65 кв. м — на каждого члена семьи;
- 35,22 кв. м — на семью дополнительно.
Эти нормы распространяются и на детей, поскольку они имеют равные права на жилую площадь.
Какая жилая площадь для ребенка по нормам
Для детей законодательство и социальные стандарты предлагают повышенные показатели, учитывающие потребность в отдельном пространстве.
Хотя они и не являются обязательными для частных квартир, органы опеки, суды и службы по делам детей активно опираются на эти ориентиры.
Оптимальными считаются следующие показатели:
- 1 ребенок — комната не менее 15 кв. м;
- 2 ребенка одного пола — комната от 20 кв. м;
- дети разного пола — каждому по отдельной комнате от 15 кв. м.
Такие параметры подтверждают принцип наилучших интересов ребенка и поддерживают его приватность, что особенно важно при усыновлении или установлении опеки.
Потребность в улучшении жилищных условий
Вопрос, имеет ли семья право на социальный квартирный учет, решается по реальному показателю площади на человека.
В большинстве городов основанием устанавливают:
- менее 9 кв. м жилой площади на человека;
- менее 13,65 кв. м общей площади, если речь идет о социальных стандартах.
В новых законодательных инициативах, в частности в проекте закона №12377, предлагается уточнить подходы к социальному жилью и учету, делая их более ориентированными на потребности семей с детьми.
Чтобы правильно определить право на социальную поддержку, следует понимать разницу между площадями:
- жилая площадь — комнаты для проживания;
- общая площадь — все помещения квартиры.
Социальная норма всегда касается именно общей площади, что влияет на расчет субсидий и оценку условий проживания.
Как сообщалось, каждый ребенок заслуживает условия, способствующие его полноценному физическому, умственному, этическому и социальному росту. Проверка места жительства ребенка необходима в случаях решения родительских споров, оформления опекунства или усыновления, а также когда существует угроза его благополучию.
Также мы рассказывали, что государство обеспечит оздоровительный отдых на западе страны для детей военнослужащих и других определенных категорий. Эта инициатива направлена на восстановление физического и психологического здоровья детей, подвергшихся воздействию войны, и предоставление им безопасного пространства для восстановления.
