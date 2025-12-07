Скільки квадратних метрів має бути на дитину згідно з законодавством

Жінка з дітьми. Фото: Freepik

Питання житлової площі для дітей стало особливо актуальним, адже воно впливає не лише на побут, а й на доступ родини до соціальних програм. Держава визначає мінімальні стандарти, які гарантують дітям право на безпечні, здорові та комфортні умови.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки квадратних метрів має бути на дитину Україні.

Мінімальна житлова площа на людину в Україні

Законодавство закріплює базові орієнтири, що використовуються для всіх соціальних рішень.

"Норма житлової площі складає не менше 9 кв. м на одну особу", — зазначено у статті 47 Житлового кодексу.

Це мінімум, який визначає, чи є проживання прийнятним за санітарними критеріями.

Поряд із цим держава застосовує соціальну норму загальної площі — саме її враховують при субсидіях, соціальному житлі, постановці на облік.

Постанова Кабміну №409 встановила:

13,65 кв. м — на кожного члена сім’ї;

35,22 кв. м — на сім’ю додатково.

Ці норми поширюються і на дітей, оскільки вони мають рівні права на житлову площу.

Яка житлова площа для дитини за нормами

Для дітей законодавство та соціальні стандарти пропонують підвищені показники, що враховують потребу в окремому просторі.

Хоч вони й не є обов’язковими для приватних квартир, органи опіки, суди та служби у справах дітей активно спираються на ці орієнтири.

Оптимальними вважаються такі показники:

1 дитина — кімната не менше 15 кв. м;

2 дитини однієї статі — кімната від 20 кв. м;

діти різної статі — кожній по окремій кімнаті від 15 кв. м.

Такі параметри підтверджують принцип найкращих інтересів дитини та підтримують її приватність, що особливо важливо при усиновленні чи встановленні опіки.

Потреба у покращенні житлових умов

Питання, чи має сім’я право на соціальний квартирний облік, вирішується за реальним показником площі на людину.

У більшості міст підставою встановлюють:

менш ніж 9 кв. м житлової площі на особу;

менш ніж 13,65 кв. м загальної площі, якщо йдеться про соціальні стандарти.

У нових законодавчих ініціативах, зокрема у проєкті закону №12377, пропонується уточнити підходи до соціального житла та обліку, роблячи їх більш орієнтованими на потреби родин з дітьми.

Щоб правильно визначити право на соціальну підтримку, варто розуміти різницю між площами:

житлова площа — кімнати для проживання;

загальна площа — усі приміщення квартири.

Соціальна норма завжди стосується саме загальної площі, що впливає на розрахунок субсидій та оцінку умов проживання.

Як повідомлялось, кожна дитина заслуговує на умови, що сприяють її повноцінному фізичному, розумовому, етичному та соціальному зростанню. Перевірка місця проживання дитини є необхідною у випадках вирішення батьківських спорів, оформлення опікунства чи усиновлення, а також коли існує загроза її благополуччю.

Також ми розповідали, що держава забезпечить оздоровчий відпочинок на заході країни для дітей військовослужбовців та інших визначених категорій. Ця ініціатива спрямована на відновлення фізичного та психологічного здоров'я дітей, які зазнали впливу війни, та надання їм безпечного простору для відновлення.