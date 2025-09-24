Минимальная жилая площадь на одного человека в Украине — нормы и расчет в 2025 году

Семья в комнате. Фото: Freepik

В 2025 году социальные нормы площади жилья в Украине, используемые для расчета субсидий и льгот, продолжают вызывать дискуссии. Все больше звучат предложения увеличить эти нормы, которые пока остаются ключевым критерием государственной поддержки.

Что такое жилищная норма площади

В Украине до сих пор действует понятие минимальной жилищной нормы, которое определяет, сколько квадратных метров должно приходиться на одного человека. Эта норма закреплена еще в Жилищном кодексе, принятом еще в 1983 году, и формально остается действующей. Законодательство, хотя и устаревшее, все равно применяется в вопросах квартирного учета и при расчете льгот или компенсаций.

Таким образом, жилищная норма — это минимальное пространство, которое считается достаточным для одного человека с точки зрения государства. Она используется не в бытовом смысле, а при определении прав на жилье и социальные гарантии.

Сколько квадратных метров предусмотрено законом

Законодательство устанавливает четкую цифру: 13,65 квадратного метра жилой площади на одного человека. Речь идет именно о жилой площади, то есть комнаты, пригодные для проживания. В общую площадь квартиры входят еще кухня, ванная, коридор, но они не учитываются в эту норму.

Например, если в квартире проживают три человека, жилая площадь должна составлять не менее 40,95 кв. м. Если она меньше, жилье официально считается тесным и может быть основанием для постановки семьи на квартирный учет.

Где применяется минимальная жилищная норма

Жилищная норма в 13,65 кв. м используется в нескольких важных случаях:

при распределении или предоставлении жилья гражданам, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий;

при назначении субсидий, когда государство учитывает социальную норму площади;

в программах бюджетной компенсации за приобретенное жилье, чтобы определить, соответствует ли оно стандарту.

Достаточно ли этого для жизни

Формальная норма в 13,65 кв. м считается минимальной. Однако современные потребности значительно выросли. Удаленная работа, желание иметь собственное пространство, условия проживания с детьми делают эту цифру скорее "правовым минимумом", чем реальным стандартом комфорта.

Архитекторы и риелторы советуют ориентироваться на другие показатели:

для комфортного проживания взрослого человека нужно минимум 20-25 кв. м общей площади;

для семьи с детьми оптимальным является жилье из расчета от 30 кв. м на человека.

Как сообщалось, с приближением отопительного сезона украинцы ищут пути уменьшения расходов на коммунальные услуги. Государственная помощь в виде жилищных субсидий доступна не только для обычных граждан, но и для внутренне перемещенных лиц. Это позволяет ВПЛ, как и всем остальным, получить поддержку, чтобы платить меньше за тепло и другие коммунальные услуги.

Отметим также, что дискуссии о создании ОСМД (Объединение совладельцев многоквартирного дома) часто возникают среди владельцев квартир, когда они обсуждают, как лучше управлять домом. Некоторые отстаивают идею самостоятельного управления, считая, что это позволит эффективнее решать проблемы. Другие же, наоборот, отдают предпочтение услугам профессиональных управляющих компаний.