Мінімальна житлова площа на одну людину в Україні — норми та розрахунок у 2025 році

У 2025 році соціальні норми площі житла в Україні, що використовуються для розрахунку субсидій та пільг, продовжують викликати дискусії. Дедалі більше лунають пропозиції збільшити ці норми, які наразі залишаються ключовим критерієм державної підтримки.

Що таке житлова норма площі

В Україні досі діє поняття мінімальної житлової норми, яке визначає, скільки квадратних метрів має припадати на одну людину. Ця норма закріплена ще у Житловому кодексі, ухваленому ще у 1983 році, і формально залишається чинною. Законодавство, хоча й застаріле, все одно застосовується у питаннях квартирного обліку та при розрахунку пільг чи компенсацій.

Таким чином, житлова норма — це мінімальний простір, який вважається достатнім для однієї людини з погляду держави. Вона використовується не у побутовому сенсі, а при визначенні прав на житло та соціальні гарантії.

Скільки квадратних метрів передбачено законом

Законодавство встановлює чітку цифру: 13,65 квадратного метра житлової площі на одну людину. Йдеться саме про житлову площу, тобто кімнати, придатні для проживання. До загальної площі квартири входять ще кухня, ванна, коридор, але вони не враховуються в цю норму.

Для прикладу, якщо у квартирі проживають троє осіб, житлова площа має становити щонайменше 40,95 кв. м. Якщо вона менша, житло офіційно вважається тісним і може бути підставою для постановки сім’ї на квартирний облік.

Де застосовується мінімальна житлова норма

Житлова норма у 13,65 кв. м використовується у кількох важливих випадках:

при розподілі або наданні житла громадянам, які стоять у черзі на поліпшення житлових умов;

під час призначення субсидій, коли держава враховує соціальну норму площі;

у програмах бюджетної компенсації за придбане житло, щоб визначити, чи відповідає воно стандарта.

Чи достатньо цього для життя

Формальна норма у 13,65 кв. м вважається мінімальною. Проте сучасні потреби значно зросли. Дистанційна робота, бажання мати власний простір, умови проживання з дітьми роблять цю цифру скоріше "правовим мінімумом", ніж реальним стандартом комфорту.

Архітектори та рієлтори радять орієнтуватися на інші показники:

для комфортного проживання дорослої людини потрібно щонайменше 20-25 кв. м загальної площі;

для сім’ї з дітьми оптимальним є житло з розрахунку від 30 кв. м на людину.

