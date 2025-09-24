Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Житлова площа — скільки квадратів дозволяє закон на людину

Житлова площа — скільки квадратів дозволяє закон на людину

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 22:22
Мінімальна житлова площа на одну людину в Україні — норми та розрахунок у 2025 році
Родина у кімнаті. Фото: Freepik
Ключові моменти Що таке житлова норма площі Скільки квадратних метрів передбачено законом Де застосовується мінімальна житлова норма Чи достатньо цього для життя

У 2025 році соціальні норми площі житла в Україні, що використовуються для розрахунку субсидій та пільг, продовжують викликати дискусії. Дедалі більше лунають пропозиції збільшити ці норми, які наразі залишаються ключовим критерієм державної підтримки. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, які саме норми діють і як вони впливають на нарахування соціальної допомоги.

Реклама
Читайте також:

Що таке житлова норма площі

В Україні досі діє поняття мінімальної житлової норми, яке визначає, скільки квадратних метрів має припадати на одну людину. Ця норма закріплена ще у Житловому кодексі, ухваленому ще у 1983 році, і формально залишається чинною. Законодавство, хоча й застаріле, все одно застосовується у питаннях квартирного обліку та при розрахунку пільг чи компенсацій.

Таким чином, житлова норма — це мінімальний простір, який вважається достатнім для однієї людини з погляду держави. Вона використовується не у побутовому сенсі, а при визначенні прав на житло та соціальні гарантії.

Скільки квадратних метрів передбачено законом

Законодавство встановлює чітку цифру: 13,65 квадратного метра житлової площі на одну людину. Йдеться саме про житлову площу, тобто кімнати, придатні для проживання. До загальної площі квартири входять ще кухня, ванна, коридор, але вони не враховуються в цю норму.

Для прикладу, якщо у квартирі проживають троє осіб, житлова площа має становити щонайменше 40,95 кв. м. Якщо вона менша, житло офіційно вважається тісним і може бути підставою для постановки сім’ї на квартирний облік.

Де застосовується мінімальна житлова норма

Житлова норма у 13,65 кв. м використовується у кількох важливих випадках:

  • при розподілі або наданні житла громадянам, які стоять у черзі на поліпшення житлових умов;
  • під час призначення субсидій, коли держава враховує соціальну норму площі;
  • у програмах бюджетної компенсації за придбане житло, щоб визначити, чи відповідає воно стандарта.

Чи достатньо цього для життя

Формальна норма у 13,65 кв. м вважається мінімальною. Проте сучасні потреби значно зросли. Дистанційна робота, бажання мати власний простір, умови проживання з дітьми роблять цю цифру скоріше "правовим мінімумом", ніж реальним стандартом комфорту.

Архітектори та рієлтори радять орієнтуватися на інші показники:

  • для комфортного проживання дорослої людини потрібно щонайменше 20-25 кв. м загальної площі;
  • для сім’ї з дітьми оптимальним є житло з розрахунку від 30 кв. м на людину.

Як повідомлялось, з наближенням опалювального сезону українці шукають шляхи зменшення витрат на комунальні послуги. Державна допомога у вигляді житлових субсидій доступна не лише для звичайних громадян, а й для внутрішньо переміщених осіб. Це дозволяє ВПО, як і всім іншим, отримати підтримку, щоб платити менше за тепло та інші комунальні послуги.

Зазначимо також, що дискусії про створення ОСББ (Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) часто виникають серед власників квартир, коли вони обговорюють, як краще керувати будинком. Дехто відстоює ідею самостійного управління, вважаючи, що це дозволить ефективніше вирішувати проблеми. Інші ж, навпаки, віддають перевагу послугам професійних керуючих компаній.

закон нерухомість житло документи квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації