Конфлікти з сусідами: чи дозволено відрізати водопостачання, яке проходить через його ділянку

Документи та приватний будинок.

Питання доступу до води часто стає причиною конфліктів між сусідами у приватному секторі. Особливо коли труби прокладені через чужу ділянку багато років тому. У подібній ситуації важливо не діяти емоційно, а розуміти свої права та законні механізми захисту.

Але практика показує що такі спори вирішуються на користь законного користувача мереж, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юриста Владислава Дерія.

Законне підключення води через сусідню ділянку

Якщо ви підключилися до мережі з дозволу попереднього власника та за технічними умовами водоканалу, ваші права повністю захищені. Новий господар-сусід не має жодних законних підстав втручатися в роботу централізованого водопостачання. Такі дії розцінюються не як господарське рішення, а як порушення закону.

"Ви маєте цілком правомірні підстави для захисту свого права користування водопостачанням", — каже юрист.

Що робити, якщо сусід відрізає водопостачання

У такій ситуації важливо швидко зафіксувати порушення:

фото та відео демонтажу або перекриття;

свідчення очевидців;

звернення до поліції.

Це створює доказову базу, без якої складно захистити свої права.що робити якщо сусід відрізає водопостачання, наголошує Дерій.

Наступний крок — письмова претензія порушнику. У ній потрібно зазначити:

законність підключення;

відсутність у нього прав власності;

вимогу припинити дії.

Також варто звернутися до водоканалу, який може підтвердити офіційність підключення. Адже будь-яке пошкодження труби — це втручання в систему, яку вони обслуговують. Комунальники можуть виступити третьою стороною в суді, підтверджуючи, що ваше підключення є легальним і проектн

Коли встановлюється сервітут на водопостачання

Також існує механізм сервітуту — права користуватися частиною чужої ділянки для прокладання чи експлуатації комунікацій.

"Ви можете вимагати встановлення сервітуту в судовому порядку, якщо власник відмовиться надати дозвіл", — пояснює Дерій.

Це назавжди закріпить за вами право на трубу, незалежно від того, хто стане наступним власником сусідньої землі.

Якщо ж конфлікт загострюється, справа переходить у суд. Там можна вимагати усунення перешкод у користуванні комунікаціями. За словами Дерія, у багатьох випадках суд стає на бік споживача.

