Паркан між сусідами: коли можна втратити частину ділянки у 2026 році

Паркан біля будинку.

Купівля землі чи зведення будинку часто починаються з простих рішень — поставити паркан і "закрити питання". Але саме тут виникає найбільше ризиків. У 2026 році контроль за межами ділянок значно посилився, а цифрові реєстри стали вирішальними. Навіть незначна помилка може обернутися втратою частини території.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як звичайна огорожа може стати причиною реальної втрати майна.

Як втрачають землю через неправильний паркан

Більшість конфліктів виникає через так зване "самовільне зайняття ділянки". Навіть якщо ви помилилися всього на 10-15 сантиметрів, встановивши паркан на території сусіда або громади, це вважається порушенням закону.

Згідно зі статтею 212 Земельного кодексу України, самовільно зайняті землі мають бути повернуті їх власникам без відшкодування витрат, понесених за час незаконного користування. Фактично це означає одразу кілька наслідків:

зобов’язання демонтувати паркан за власний кошт;

втрата частини ділянки без компенсації;

ризик судового спору із сусідом.

Чому важливо перевірити кадастровий номер

У 2026 році відсутність кадастрового номера — одна з головних причин втрати землі. Якщо ділянка не внесена до Державного земельного кадастру, її межі фактично не захищені.

Сусід, який оформить документи швидше, може закріпити координати і отримати перевагу. У результаті частина вашої території може "зникнути" на карті.

Основні ризики відсутності точних координат:

Накладання меж вашої ділянки на сусідську в електронній системі. Неможливість продати, подарувати або передати землю у спадок. Ризик визнання вашої огорожі незаконною спорудою.

Як правильно оформити межі земельної ділянки

Щоб уникнути конфліктів, важливо діяти не "на око", а за документами — потрібно залучити фахівців, які мають ліцензію на проведення геодезичних робіт.

Перед встановленням паркану варто зробити:

Винесення меж у натуру. Геодезист за допомогою супутникового обладнання визначить точні точки згідно з координатами ДЗК. Підписання Акта погодження меж. Це критично важливий документ, де сусіди підтверджують, що не мають претензій до ліній розподілу. Реєстрація у Реєстрі речових прав. Переконайтеся, що ваше право власності відображається не лише на папері, а й у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Суди зазвичай керуються простою логікою: якщо координати зафіксовані в кадастрі — вони мають пріоритет над "старими домовленостями". Тому усні угоди між сусідами юридичної сили не мають.

Що ще треба знати перед встановленням паркану

Коли виникає потреба обгородити приватну територію, ключовим фактором стає взаємодія з власниками суміжних ділянок, розповів Новини.LIVE юрист Олег Козляк.

"Якщо паркан ставиться лише на вашій ділянці, то всі витрати несе власник, тобто ви", — зауважує він.

У випадках, коли конструкція проходить безпосередньо по межі, сусіди зазвичай намагаються розділити фінансовий тягар порівну або згідно з попередніми домовленостями.

Проте змусити іншу сторону платити проти її волі практично неможливо, адже "юридично немає загальнообов’язкового правила, що сусід має оплатити половину паркану лише тому, що він стоїть на межі".

Якщо ж ви вирішили будувати огорожу самостійно, важливо простежити, щоб вона не створювала надмірної тіні та не заважала комфорту на сусідському подвір’ї. Козляк наголосив, що будь-які спірні моменти, які не вдається розв'язати мирним шляхом, зазвичай переходять у площину судових розглядів.

Як повідомляли Новини.LIVE, суперечки через самовільне пересування меж ділянок досі не втрачають гостроти. Якщо сусід потайки змістив паркан під приводом "помилок у старих документах", не варто вступати в емоційні перепалки. Найкраща стратегія — одразу перевести конфлікт у правове поле, спираючись на актуальні кадастрові дані та офіційні виміри.

Також Новини.LIVE розповідали, що добрі стосунки з сусідами часто тримають іспит саме під час зведення паркану, адже прагнення до приватності нерідко межує з порушенням чужих інтересів. Щоб уникнути виснажливих суперечок, варто пам'ятати: межі вашої свободи та правила встановлення огорож чітко прописані в законодавстві.