Оренда квартири у Києві, Львові та Ужгороді: де власники нерухомості хочуть брати більше грошей

Рієлторка передає ключі від житла. Фото: magnific.com

Майже 40% опитаних українців допускають зміну житла цієї зими через ризики з електроенергією, опаленням, водою та безпекою. На тлі нового попиту дорожчає оренда у відносно безпечних регіонах. В одному із західних міст однокімнатні квартири вже здають за десятки тисяч гривень.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані OLX Нерухомість.

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Українці готуються змінювати житло

За результатами вересневого опитування OLX Нерухомість, 17% респондентів уже планують переїзд цієї зими через можливі перебої з електроенергією, опаленням або водопостачанням. Ще 23% поки розглядають такий варіант. Загалом це 40% опитаних.

На рішення про зміну житла можуть впливати не лише комунальні проблеми. Серед ключових факторів респонденти називали погіршення безпекової ситуації та пошкодження нинішнього помешкання. Частина українців готова змінити квартиру навіть без переїзду в інше місто.

Для тих, хто все ж планує переїзд, оренда залишається одним із найшвидших способів змінити місце проживання без довгострокових зобов'язань. Водночас зростання попиту може створювати додатковий тиск на ціни.

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Де однокімнатна квартира коштує десятки тисяч

Один із найпомітніших прикладів — Ужгород. За даними ЛУН, у вересні 2026 року середня оренда однокімнатної квартири тут становить 29,1 тисячі гривень на місяць. Це вище за середню вартість аналогічного житла у Києві, де показник становить близько 18 тисяч гривень.

Водночас на ринку є значно дорожчі пропозиції. За словами голови Закарпатського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Романа Перегинця, однокімнатні квартири в Ужгороді стартують приблизно від 18 тисяч гривень, а вартість окремих помешкань може сягати 67 тисяч гривень на місяць.

За його словами, попит на житло зараз перевищує кількість доступних квартир. Серед причин називають нову хвилю внутрішньої міграції після посилення обстрілів у різних регіонах та побоювання щодо складного зимового періоду.

Пропозиція скорочується

Високий попит на оренду поєднується зі скороченням кількості доступних оголошень. За даними ЛУН, за рік кількість пропозицій оренди в Ужгороді зменшилася на 43%. Через це середня вартість однокімнатного житла у вересні досягла 29,1 тисячі гривень.

Для порівняння, у Львові середня оренда однокімнатної квартири у вересні становить близько 26,9 тисячі гривень, а в Києві — близько 18 тисяч гривень. Тобто попит на житло у західних регіонах уже впливає не лише на кількість доступних квартир, а й на вартість оренди.

При цьому ціна конкретної квартири може суттєво відрізнятися від середньої. На неї впливають район, стан ремонту, площа, автономність, наявність техніки та опалення.

Що це означає для тих, хто планує переїзд

Якщо взимку доведеться шукати житло в іншому регіоні, варто враховувати не лише суму щомісячної оренди. Додатковими витратами можуть стати заставний платіж, комісія рієлтора, комунальні послуги, інтернет та інші платежі.

Тому квартира із ціною 25–30 тисяч гривень на місяць фактично потребуватиме більшої суми на старті. А в містах із дефіцитом пропозиції вибір недорогих варіантів може бути обмеженим.

Поки що 40% опитаних лише допускають зміну житла або вже планують її, тому ситуація на ринку може змінюватися залежно від перебігу опалювального сезону та безпекової ситуації.

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