Аренда квартиры в Киеве, Львове и Ужгороде: где владельцы недвижимости хотят брать больше денег

Риэлтор передает ключи от квартиры. Фото: magnific.com

Почти 40 % опрошенных украинцев допускают смену жилья этой зимой из-за рисков, связанных с электроэнергией, отоплением, водоснабжением и безопасностью. На фоне нового спроса дорожает аренда в относительно безопасных регионах. В одном из западных городов однокомнатные квартиры уже сдают за десятки тысяч гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

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Украинцы готовятся сменить жилье

По результатам сентябрьского опроса OLX Недвижимость, 17% респондентов уже планируют переезд этой зимой из-за возможных перебоев с электроэнергией, отоплением или водоснабжением. Еще 23% пока рассматривают такой вариант. В общей сложности это 40% опрошенных.

На решение о смене жилья могут влиять не только коммунальные проблемы. Среди ключевых факторов респонденты называли ухудшение ситуации с безопасностью и повреждения нынешнего жилья. Часть украинцев готова сменить квартиру даже без переезда в другой город.

Для тех, кто все же планирует переезд, аренда остается одним из самых быстрых способов сменить место жительства без долгосрочных обязательств. В то же время рост спроса может оказывать дополнительное давление на цены.

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Где однокомнатная квартира стоит десятки тысяч

Один из самых заметных примеров — Ужгород. По данным ЛУН, в сентябре 2026 года средняя арендная плата за однокомнатную квартиру здесь составляет 29,1 тысячи гривен в месяц. Это выше средней стоимости аналогичного жилья в Киеве, где показатель составляет около 18 тысяч гривен.

В то же время на рынке есть значительно более дорогие предложения. По словам председателя Закарпатского регионального отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Романа Перегинца, однокомнатные квартиры в Ужгороде стоят примерно от 18 тысяч гривен, а стоимость отдельных квартир может достигать 67 тысяч гривен в месяц.

По его словам, спрос на жилье сейчас превышает количество доступных квартир. Среди причин называют новую волну внутренней миграции после усиления обстрелов в различных регионах и опасения по поводу сложного зимнего периода.

Предложение сокращается

Высокий спрос на аренду сочетается с сокращением количества доступных объявлений. По данным ЛУН, за год количество предложений по аренде в Ужгороде сократилось на 43%. Из-за этого средняя стоимость однокомнатного жилья в сентябре достигла 29,1 тысячи гривен.

Для сравнения: во Львове средняя арендная плата за однокомнатную квартиру в сентябре составляет около 26,9 тысячи гривен, а в Киеве — около 18 тысяч гривен. То есть спрос на жилье в западных регионах уже влияет не только на количество доступных квартир, но и на стоимость аренды.

При этом цена конкретной квартиры может существенно отличаться от средней. На нее влияют район, состояние ремонта, площадь, автономность, наличие техники и отопления.

Что это означает для тех, кто планирует переезд

Если зимой придется искать жилье в другом регионе, стоит учитывать не только сумму ежемесячной аренды. Дополнительными расходами могут стать залоговый платеж, комиссия риэлтора, коммунальные услуги, интернет и другие платежи.

Поэтому квартира по цене 25–30 тысяч гривен в месяц фактически потребует большей суммы на старте. А в городах с дефицитом предложения выбор недорогих вариантов может быть ограничен.

Пока что 40% опрошенных лишь допускают смену жилья или уже планируют ее, поэтому ситуация на рынке может меняться в зависимости от хода отопительного сезона и обстановки в сфере безопасности.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что продать квартиру с долгами в Украине станет сложнее. С 23 октября 2026 года государственные реестры будут автоматически проверять информацию о владельце при оформлении сделки. Поэтому перед продажей недвижимости стоит заранее проверить, нет ли человека в Едином реестре должников.

Также Новини.LIVE писали, что оформить право собственности на квартиру, дом или землю можно онлайн через Дію. В то же время заявку могут отклонить из-за неправильно подготовленных или нечетких сканированных копий документов. Перед подачей документов важно проверить их формат, качество и наличие всех необходимых данных.