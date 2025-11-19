Протипожежна відстань між сусідніми будинками — скільки метрів потрібно витримати у 2025 році

Приватні будинки. Фото: Freepik

Питання безпечної відстані між будинками залишається одним із найважливіших під час планування приватної забудови. Власники земельних ділянок часто стикаються з ситуацією, коли майбутній дім не поміститься без порушення нормативів або коли сусід уже збудувався надто близько. Саме тому протипожежний розрив визначає не лише комфорт, а й безпеку та відповідність законодавству.

Редакція Новини.LIVE розповідає, яка протипожежна відстань між будинками вимагається законодавством.

Реклама

Читайте також:

Чинні Державні будівельні норми (ДБН) Б.2.2-12 "Планування та забудова територій" регламентують мінімальну дистанцію між будинками, яку потрібно витримати у світлі між зовнішніми стінами.

Якщо елементи конструкцій виступають більш ніж на метр, відстань рахується саме від них. Це часто стосується дахових звісів, веранд або терас.

Основні вимоги до відстаней залежать від ступеня вогнестійкості будівель. Найпоширеніші приватні будинки належать до III ступеня, тому саме ця норма застосовується найчастіше.

Протипожежна відстань між будинками різних ступенів вогнестійкості

Норматив визначає такі мінімальні розриви між житловими та господарськими будівлями на сусідніх ділянках:

між будинками I та II ступенів має бути щонайменше 6 м;

між будинками I або II та будинками III ступеня потрібно мінімум 8 м;

між будинками III ступеня також встановлено 8 м;

між будівлями IIIа, IIIб, IV, IVа та V ступеня потрібно забезпечити 10-15 м, адже такі споруди найчастіше містять дерев’яні або інші горючі елементи.

"У деяких випадках допускається зменшення мінімальної відстані. Наприклад, якщо стіна вищого будинку зроблена протипожежною, розрив може бути меншим за 6 м. Також заборонено зменшувати норму для певних типів будівель без віконних прорізів, хоча загалом відстань між глухими стінами іноді дозволяють зменшити на 20%", — наголошує адвокат Юрий Брикайло.

Протипожежна відстань між будинком і межами ділянки

Окремі вимоги стосуються розміщення будівель щодо меж сусідніх ділянок. Для нової садибної чи дачної забудови потрібно витримати мінімум 3 м від стіни будинку до межі. Це не лише вимога пожежної безпеки, а й важлива умова для майбутнього оформлення документів.

Особливі правила діють для ділянок, що межують із лісом. Залежно від типу лісу мінімальні розриви можуть становити 20, 50 або 100 м. У містах та селищах ця норма може бути зменшена, але не менше ніж до 15 м.

Винятки та додаткові вимоги щодо протипожежної відстані між будівлями

Є випадки, коли протипожежні відстані не застосовуються. Наприклад, між житловими та господарськими будівлями в межах однієї ділянки власник може визначати місця розміщення самостійно. Проте експерти радять дотримуватись базових норм хоча б для лазень, літніх кухонь та споруд із підвищеним ризиком займання.

Слід врахувати й інші коригування. Для будинків V ступеня та споруд із горючим покриттям відстані збільшують на 20%. У районах із сейсмічністю у 9 балів норматив також підвищується на 20%. Це робиться для мінімізації ризиків при можливих руйнуваннях та поширенні вогню.

Які зміни у протипожежних відстанях наберуть чинності у 2026 році

З 1 січня 2026 року почнуть діяти оновлені вимоги ДБН Б.2.2-12. Це важливо для тих, хто планує будівництво найближчим часом. Нові правила можуть уточнити або змінити мінімальні відстані, тому варто перевірити актуальні норми перед поданням документів або розробкою проекту.

Як повідомлялось, офіційне оформлення будь-якої прибудови є обов'язковим кроком, оскільки законодавство вимагає фіксувати зміни параметрів будівлі. Цю процедуру можна здійснити до початку будівництва або після його завершення, якщо при цьому не були порушені права третіх осіб.

Також ми розповідали, що власна земельна ділянка вимагає забезпечення приватності та безпеки, а ключову роль у цьому відіграє огорожа між сусідніми ділянками. Багато власників не знають, чи вимагає встановлення такого паркану обов'язкової згоди від сусіда.