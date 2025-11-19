Як узаконити прибудову до будинку швидко та без порушень у 2025 році

Чоловік та жінка читають документи. Фото: Freepik

Оформлення будь-якої прибудови є обов’язковою процедурою, адже закон вимагає офіційно фіксувати зміни параметрів будівлі. Українське законодавство дозволяє проводити оформлення як перед початком будівництва, так і після його завершення, якщо в процесі не були порушені права інших осіб.

На практиці це дає власнику можливість легалізувати вже зведену частину будинку, але лише за умови правильного проходження всіх етапів, наголошують фахівці юридичної компанії Dozvil.

Що відноситься до прибудови до будинку

Прибудовою вважається нова частина будівлі, яка збільшує загальну площу та має спільну стіну з основним об’єктом. Це може бути як житлове, так і нежитлове приміщення, наприклад тераса чи веранда.

"Перед початком робіт важливо розуміти, чи створюється літня легка конструкція, чи відбувається капітальне збільшення житлової площі, оскільки від цього залежатиме порядок оформлення", — кажуть юристи.

Процес узаконення прибудови до приватного будинку

Процедура легалізації залежить від дати будівництва, площі та характеристик приміщення. Якщо прибудову зведено до 9 квітня 2015 року, власник може скористатися будівельною амністією.

Вона стосується об’єктів класу наслідків СС1: житлових, дачних і садових будинків до 300 кв.м, а також господарських споруд обмеженої площі. Такий механізм дозволить узаконити будівлю без застосування штрафів.

У межах амністії власнику потрібно отримати технічний паспорт, зареєструвати декларацію про введення в експлуатацію та оформити право власності. Для цього необхідно подати документи на земельну ділянку, правовстановлюючі папери на будинок і паспортні дані власника.

Як оформити прибудову, побудовану після 2015 року

Нові прибудови та об’єкти площею понад 300 кв.м не підпадають під амністію, тому власнику потрібно пройти повну процедуру з оформленням дозволу. Зазвичай вона складається з таких етапів:

топографічна зйомка або викопіювання з генплану;

розробка ескізу намірів;

отримання будівельного паспорта;

реєстрація повідомлення про початок робіт;

виготовлення технічного паспорта;

подання декларації про введення в експлуатацію.

Після завершення всіх документальних кроків можна оформлювати право власності на оновлений об’єкт.

Як узаконюється прибудова до приватного будинку

У більшості випадків процес для приватних будинків до 500 кв.м проходить простіше, ніж для квартир або багатоквартирних будинків.

Власнику необхідно виготовити топозйомку, підготувати ескіз, отримати будівельний паспорт, подати повідомлення про початок робіт, оформити техпаспорт і зареєструвати декларацію.

Для будинків площею понад 300 кв.м додається укладення договору про участь у розвитку інфраструктури.

