Зведення приватного будинку — що таке сертифікат про введення в експлуатацію

Після завершення зведення приватного будинку власник переходить до ключового юридичного етапу — введення об’єкта в експлуатацію. Лише після цього будинок може вважатися придатним для проживання та отримати офіційний статус нерухомості.

Центральним документом цього процесу є сертифікат, який підтверджує відповідність будівлі проектним рішенням і чинним будівельним нормам, наголошують фахівці експертного сервісу DOZVIL.

На практиці процедура залежить від класу наслідків будівлі. В Україні використовується класифікація СС1, СС2 та СС3. Для власників приватних будинків важливо розуміти, що чим вищий клас, тим суворіші вимоги до контролю та документів.

Будівлі СС2 — це об’єкти середнього ступеня відповідальності. До них належать приватні будинки зі збільшеною площею, котеджі з кількома поверхами, зблоковані будинки та невеликі житлові комплекси. У разі порушення норм наслідки можуть бути значними для мешканців та сусідів.

Будівлі СС3 — це споруди підвищеної складності та ризиків: великі житлові комплекси, висотні будинки, технічно складні об’єкти. Для приватних будинків цей клас майже не застосовується, але інколи використовується для масштабних приватних резиденцій.

"Саме для СС2 та СС3 обов’язковими є технічна інвентаризація, акт готовності та детальні перевірки ДАБІ перед видачею сертифіката", — зазначають експерти.

Як оформити акт готовності будинку до експлуатації

Акт готовності — це перший офіційний документ, який підтверджує завершення будівельних робіт. Його форму можна знайти на сайті ДАБІ та роздрукувати. Після заповнення дані мають бути підтверджені підписами замовника, підрядників, проєктувальників і технічного нагляду.

В акті фіксується відповідність побудованого будинку технічним нормам і проєктній документації. Саме цей документ дає можливість переходити до подальшого етапу — подачі заявки на сертифікат.

Як отримати сертифікат про введення будинку в експлуатацію

Для процедури отримання власнику потрібно приготувати:

заяву про прийняття об’єкта в експлуатацію;

акт готовності, оформлений у встановленій формі.

Подати документи можна:

через ЦНАП особисто;

через електронний кабінет на державному порталі;

поштою у відповідний ЦНАП.

Після подачі документи проходять технічну й юридичну перевірку. Інспектори ДАБІ здійснюють огляд об’єкта з фото- і відеофіксацією, а за необхідності звертаються до інших держорганів. Лише після цього комісія приймає рішення щодо видачі сертифіката.

Як перевірити рішення про видачу сертифіката в реєстрі ДАБІ

Контролювати процес розгляду документів можна в реєстрі будівельної діяльності. Для цього потрібно вибрати клас наслідків, вказати регіон і ввести адресу або реєстраційний номер будинку.

Система покаже, чи триває перевірка, чи отримано сертифікат, чи була відмова.

Навіщо будинку потрібен сертифікат введення в експлуатацію

Сертифікат є фінальним доказом того, що приватний будинок можна використовувати законно. Без нього неможливо оформити право власності, підключити електроенергію, газ і воду, зареєструвати місце проживання або провести будь-які юридичні дії з нерухомістю.

"Це документ, який робить будинок повноцінним, легальним та придатним для життя", — наголошують фахівці.

