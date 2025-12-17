Ціни на квартири в Анкарі — скільки коштує житло в новобудовах

Будинки в Анкарі. Фото: Unsplash

Анкара — це вже не просто "столиця для чиновників", а справжній магніт для тих, хто втомився від шалених цін Стамбула чи спеки Анталії. Станом на грудень 2025 року ринок нерухомості Туреччини демонструє цікаву динаміку. Забудовники активно освоюють околиці, створюючи цілі "міста в місті", де є все: від басейнів до власних садочків.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які ціни на квартири на первинному ринку у столиці Туреччини.

Купити квартиру в Анкарі недорого

Тим, хто шукає бюджетні варіанти, зазвичай радять звернути увагу на Етімесгут і Сінджан. Саме тут найпростіше знайти нову квартиру за відносно помірні гроші.

Станом на 17 грудня 2025 року, за даними Turkey Property Group, невелике житло формату 1+1 (наша двокімнатна) у сучасному будинку коштує в середньому від 65 до 75 тисяч доларів. Це будуть сучасні будинки, проте до центру доведеться їхати 30-40 хвилин.

Також популярним став район Мамак, де активно зносять старі квартали та зводять висотки. Там цінник на старті будівництва може приємно здивувати — близько 70 000 доларів.

Ціни на житло в центрі Анкари

Центральні райони Анкари традиційно тримають зовсім інший рівень. У Чанкаї зосереджені посольства, університети й ділове життя міста, тому житло тут сприймається не лише як квадратні метри, а як елемент статусу.

Навіть на ранніх етапах будівництва ціни починаються приблизно зі 150 тисяч доларів за невелику площу. Пентхауси з панорамними видами можуть коштувати в рази дорожче — від 350 тисяч до мільйона доларів.

Район Інджек також тримає високу планку — це така собі "місцева Конча-Заспа", де будують низькоповерхові преміальні комплекси.

Середній сегмент квартир в Анкарі

Для тих, хто шукає баланс між ціною й комфортом, оптимальними залишаються Єнімахалле та Батикент. Райони давно обжиті, мають метро та зрозумілу інфраструктуру. Квартира формату 2+1 у новобудові тут обійдеться приблизно у 110-140 тисяч доларів.

Карта Анкари. Фото: Rarelibra

Як наголошує видання Hurryiet Daily News, турецький ринок нерухомості переживає історичний підйом: за одинадцять місяців 2025 року було реалізовано рекордні 2,87 мільйона об'єктів житла. За даними Головного управління земельного кадастру та реєстрації нерухомості країни, такі показники продажів є найвищими за весь час ведення спостережень.

Раніше українці увійшли до п'ятірки найактивніших іноземних покупців нерухомості в Туреччині, посівши четверте місце з показником у 134 придбані об'єкти.