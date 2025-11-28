Ціни на квартири в новобудовах у 2026 році — чи буде бум і де нерухомість подорожчає найбільше

Будівництво. Фото: Pexels

Ринок нерухомості України нині перебуває під впливом багатьох факторів: війна, економічна нестабільність, імміграція, державні програми фінансування житла та високі витрати на будівництво. Попри труднощі, первинний ринок квартир продовжує демонструвати цікаву динаміку.

Новини.LIVE розбиралися, як він зміниться у 2026 року.

Основні драйвери формування цін

На формування цін на нерухомість наступного року впливатиме 5 основних факторів, розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць:

вартість будівництва;

фінансування;

безпека та регіональні ризики;

населення та міграція;

ринок оренди.

"Ціни на житло залежать від собівартості будівельних матеріалів, логістики та заробітних плат. Бо коли дорожчають матеріали, забудовники зазвичай перекладають це на покупця, що тисне вгору ціни на первинному ринку", — пояснила експертка.

Водночас іпотечне кредитування за держпрограмами нині залишається одним із ключових джерел попиту. А він, до речі, концентрується у великих містах, особливо в центральних та західних регіонах, вважає Марина Куць.

"Водночас високий попит на оренду, який ми спостерігаємо у великих містах, підтримує попит на покупку, особливо якщо люди розглядають нерухомість як інвестицію", — додала експертка.

Прогнози на 2026 рік: буде "бум" чи спад

"Судячи з ситуації на ринку, нас чекає сценарій помірного зростання. Якщо попит на житло зростатиме, зокрема, завдяки програмам іпотеки та оренди, а вартість будівництва залишатиметься стабільною, то первинний ринок може продовжити зростати, однак повільніше, ніж раніше", — зауважила Марина Куць.

У престижних районах чи безпечних регіонах — ціни продовжуватимуть зростати, а в менш стабільних або ризикових районах темпи зростання будуть набагато нижчими.

"Загалом, "бум нерухомості" у класичному розумінні навряд чи буде. Скоріше, ринок очікує стабільне, але обережне зростання", — додала експертка.

За її словами, "бум" на нерухомість може відбутися лише в одному випадку: якщо закінчиться війна, і люди почнуть повертатися з-за кордону.

Що буде з цінами на первинному ринку нерухомості у ключових містах

Загалом, за словами рієлторки, здорожчання первинної нерухомості може відбутися до 15%-20% протягом 2026 року. Вона зазначила, що Одеса може стати лідером по зростанню цін на "первинку".

"Якщо говорити про Київ — то тут зростання цін може бути від 5 до 20%. До столиці традиційно високий інтерес. Однак висока собівартість й ризики будівництва можуть стримувати потенційних покупців, які робитимуть вибір на користь передмістя", — додала Марина Куць.

В Одесі, за її словами, ціни на "первинку" наступного року можуть зрости на 10-18%, особливо на однокімнатні квартири.

Харків у контексті первинного ринку нерухомості додасть в ціні від 8 до 15% за рахунок великої потреби у новобудовах.

У Львові, як загалом, і по всьому західному регіону, завдяки потужному попиту на житло, у наступному році ціна на "первинку" може зрости на 7-14% за квадратний метр, вважає експертка.

Що стосується Дніпра, то темпи зростання наразі відносно помірні. Відповідно, наступного року ціни на один квадратний метр первинного житла зросте від 3 до 10%.

Раніше ми з'ясували, що деякі потенційні покупці нерухомості преміумкласу змінила своє ставлення до міського багатоповерхового житла. Також експертка розповіла, яке житло купуватимуть українці після війни.