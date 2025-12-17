Цены на квартиры в Анкаре — сколько стоит жилье в новостройках

Дома в Анкаре. Фото: Unsplash

Анкара — это уже не просто "столица для чиновников", а настоящий магнит для тех, кто устал от безумных цен Стамбула или жары Анталии. По состоянию на декабрь 2025 года рынок недвижимости Турции демонстрирует интересную динамику. Застройщики активно осваивают окрестности, создавая целые "города в городе", где есть все: от бассейнов до собственных садиков.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие цены на квартиры на первичном рынке в столице Турции.

Купить квартиру в Анкаре недорого

Тем, кто ищет бюджетные варианты, обычно советуют обратить внимание на Этимесгут и Синджан. Именно здесь проще всего найти новую квартиру за относительно умеренные деньги.

По состоянию на 17 декабря, согласно данным Turkey Property Group, небольшое жилье формата 1+1 (наша двухкомнатная) в современном доме стоит в среднем от 65 до 75 тысяч долларов. Это будут современные дома, однако до центра придется ехать 30-40 минут.

Также популярным стал район Мамак, где активно сносят старые кварталы и возводят высотки. Там ценник на старте строительства может приятно удивить — около 70 000 долларов.

Цены на жилье в центре Анкары

Центральные районы Анкары традиционно держат совсем другой уровень. В Чанкаи сосредоточены посольства, университеты и деловая жизнь города, поэтому жилье здесь воспринимается не только как квадратные метры, а как элемент статуса.

Даже на ранних этапах строительства цены начинаются примерно со 150 тысяч долларов за небольшую площадь. Пентхаусы с панорамными видами могут стоить в разы дороже — от 350 тысяч до миллиона долларов.

Район Инджек также держит высокую планку — это такая себе "местная Конча-Заспа", где строят низкоэтажные премиальные комплексы.

Средний сегмент квартир в Анкаре

Для тех, кто ищет баланс между ценой и комфортом, оптимальными остаются Енимахалле и Батикент. Районы давно обжитые, имеют метро и понятную инфраструктуру. Квартира формата 2+1 в новостройке здесь обойдется примерно в 110-140 тысяч долларов.

Карта Анкары. Фото: Rarelibra

Как отмечает издание Hurryiet Daily News, турецкий рынок недвижимости переживает исторический подъем: за одиннадцать месяцев 2025 года было реализовано рекордные 2,87 миллиона объектов жилья. По данным Главного управления земельного кадастра и регистрации недвижимости страны, такие показатели продаж являются самыми высокими за все время ведения наблюдений.

Ранее украинцы вошли в пятерку самых активных иностранных покупателей недвижимости в Турции, заняв четвертое место с показателем в 134 приобретенных объекта. Также мы рассказывали, остается ли в силе безвизовый режим для граждан Украины при въезде в Турцию.