Будинки СРСР: чому люди склили балкони автобусними вікнами

Балкони та будинок у Києві.

У радянські часи будівельні матеріали були дефіцитом, тому люди змушені були шукати нестандартні рішення. Балкони часто залишались відкритими роками, бо дістати якісні рами було складно. Саме тому будь-які доступні конструкції ставали альтернативою.

Автобусні вікна стали одним із таких варіантів, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання OBOZ.ua.

Дефіцит будматеріалів в СРСР

Офіційно у ті часи купити готові металопластикові чи навіть якісні дерев’яні рами було непросто, особливо у невеликих містах. Черги, обмежені поставки і низька якість змушували імпровізувати.

Люди використовували все, що можна було дістати без зайвих витрат. Вікна від автобусів ідеально підходили для цієї мети: вони мали міцну гумову окантовку, яка не пропускала вологу та протяги.

Звідки брали автобусні вікна для балконів

Найчастіше такі "будівельні матеріали" з’являлися завдяки роботі в автопарках або на ремонтних заводах. Коли старий транспорт списували на металобрухт, кмітливі працівники демонтували скло разом із ущільнювачами.

Оскільки скло в транспорті було гартованим, воно витримувало сильні удари та перепади температур значно краще за звичайне віконне. Це була своєрідна ознака того, що господар квартири має "корисні зв’язки" або працює у транспортній сфері.

Після розпаду Союзу ситуація лише загострилася, і замість дефіциту прийшло повне безгрошів’я. Заводи часто розраховувалися з робітниками "натурою" — тим, що виробляли або мали на складах.

Водії та механіки отримували деталі, які потім вимінювали на їжу або використовували для облаштування побуту. Так автобусне скло стало своєрідною валютою, яка допомогла багатьом сім’ям бодай трохи утеплити свої квартири в ті непрості часи.

Навіть у 2026 році в спальних районах можна зустріти ці залізні "ілюмінатори". Вони виглядають специфічно, але надійно служать десятиліттями. Така конструкція стала пам'ятником епохи, коли люди не чекали допомоги від держави, а створювали комфорт власними руками з того, що буквально валялося під ногами в автопарку

Що ще варто знати про радянські будинки

Обираючи нове житло, українцям варто уникати будинків, які більше ніж 10-15 років тому, наголосила оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

"Краще всього розглядати будинки до 15 років в експлуатації, тоді як старіший житловий фонд часто стає джерелом проблем", — каже експертка.

За її словами, саме цей часовий поріг вважається критичним, адже після нього внутрішні мережі починають стрімко зношуватися, а витрати на їх ремонт лягають на плечі власників.

Також сучасні побутові прилади створюють колосальне навантаження, на яке радянські чи ранні пострадянські системи просто не розраховані.

"Інженерні комунікації будинку — це одне питання, інженерні комунікації району — це вже друге питання", — акцентує Берещак, натякаючи на вразливість міських магістралей.

Навіть дорогий дизайнерський ремонт не врятує від аварійних відключень, якщо труби під будинком давно відпрацювали свій ресурс.

