Дома СССР: почему люди остекляли балконы автобусными окнами

Балконы и дом в Киеве.

В советские времена строительные материалы были дефицитом, поэтому люди вынуждены были искать нестандартные решения. Балконы часто оставались открытыми годами, потому что достать качественные рамы было сложно. Именно поэтому любые доступные конструкции становились альтернативой.

Автобусные окна стали одним из таких вариантов, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание OBOZ.ua.

Дефицит стройматериалов в СССР

Официально в те времена купить готовые металлопластиковые или даже качественные деревянные рамы было непросто, особенно в небольших городах. Очереди, ограниченные поставки и низкое качество заставляли импровизировать.

Люди использовали все, что можно было достать без лишних затрат. Окна от автобусов идеально подходили для этой цели: они имели прочную резиновую окантовку, которая не пропускала влагу и сквозняки.

Откуда брали автобусные окна для балконов

Чаще всего такие "строительные материалы" появлялись благодаря работе в автопарках или на ремонтных заводах. Когда старый транспорт списывали на металлолом, сообразительные работники демонтировали стекла вместе с уплотнителями.

Поскольку стекло в транспорте было закаленным, оно выдерживало сильные удары и перепады температур значительно лучше обычного оконного. Это был своеобразный признак того, что хозяин квартиры имеет "полезные связи" или работает в транспортной сфере.

После распада Союза ситуация только обострилась, и вместо дефицита пришло полное безденежье. Заводы часто рассчитывались с рабочими "натурой" — тем, что производили или имели на складах.

Водители и механики получали детали, которые потом выменивали на еду или использовали для обустройства быта. Так автобусное стекло стало своеобразной валютой, которая помогла многим семьям хоть немного утеплить свои квартиры в те непростые времена.

Даже в 2026 году в спальных районах можно встретить эти железные "иллюминаторы". Они выглядят специфически, но надежно служат десятилетиями. Такая конструкция стала памятником эпохи, когда люди не ждали помощи от государства, а создавали комфорт собственными руками из того, что буквально валялось под ногами в автопарке

Что еще стоит знать о советских домах

Выбирая новое жилье, украинцам стоит избегать домов, которые больше чем 10-15 лет назад, отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

"Лучше всего рассматривать дома до 15 лет в эксплуатации, тогда как более старый жилой фонд часто становится источником проблем", — говорит эксперт.

По ее словам, именно этот временной порог считается критическим, ведь после него внутренние сети начинают стремительно изнашиваться, а расходы на их ремонт ложатся на плечи владельцев.

Также современные бытовые приборы создают колоссальную нагрузку, на которую советские или ранние постсоветские системы просто не рассчитаны.

"Инженерные коммуникации дома — это один вопрос, инженерные коммуникации района — это уже второй вопрос", — акцентирует Берещак, намекая на уязвимость городских магистралей.

Даже дорогой дизайнерский ремонт не спасет от аварийных отключений, если трубы под домом давно отработали свой ресурс.

Как сообщали Новини.LIVE, в большинстве советских многоэтажек лестницы спроектированы так, что во время подъема перила всегда остаются под левой рукой, а движение направлено против часовой стрелки. Это не просто архитектурная прихоть, а продуманное решение, основанное на правилах безопасности и эргономики для максимального удобства жителей.

Также Новини.LIVE рассказывали, что многим знакомы массивные квадраты из мутного зеленого стекла, украшавшие стены советских школ и подъездов. Несмотря на свой странный вид, такие стеклоблоки были чрезвычайно практичным решением, которое позволяло заполнять светом целые этажи без использования обычных окон.