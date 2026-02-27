Особливості хрущовок — чому у будинках балкони були маленькими

Балкони в хрущовках стали маленькими не випадково. Фото: Новини.LIVE

Кожен, хто хоч раз намагався розвернутися на стандартному балконі хрущовки, ставив собі питання: невже не можна було додати хоча б пів метра? Ці вузькі бетонні майданчики стали символом епохи, де кожен сантиметр був прорахований до дрібниць, але зовсім не для комфорту мешканців.

Хрущовки проєктувалися як доступне і тимчасове житло, тому архітекторам прямо вказували уникати надмірностей, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на автора YouTube-каналу "Історик".

Реклама

Читайте також:

Чому в хрущовках проєктували вузькі балкони

Логіка була простою до болю. Хрущовка — це не "житло на віки", а тимчасовий прихисток, такий собі конструктор, який мав збиратися миттєво.

Тонни заощадженого металу. Менший виступ плити — це легша конструкція. У масштабах одного під'їзду це дрібниці, але в масштабах країни — тисячі тонн дефіцитного заліза та бетону. Функція, а не відпочинок. Радянська людина не мала "відпочивати" на балконі. Для цього існували парки та будинки культури. Балкон проєктували виключно для побуту: провітрити ковдру, висушити сорочки або мати шлях евакуації при пожежі.

Про лоджії тоді навіть не мріяли. Це було дорого, складно в монтажі й суперечило ідеї стандартизації. До того ж влада побоювалася, що великі балкони миттєво перетворяться на склади мотлоху (що, власне, згодом і сталося, навіть з маленькими).

Тотальна економія простору у хрущовках

З часом ці архітектурні "недомірки" перетворилися на справжні антропологічні виставки під відкритим небом. Оскільки місця в самій квартирі катастрофічно бракувало, балкон миттєво ставав філією гаража або комори.

Тут роками припадали пилом лижі, старі санки, порожні банки з-під консервації та купи дощок, які "колись точно знадобляться". Те, що задумувалося як зона для повітря, швидко перетворилося на склад речей, які шкода викинути, але нікуди подіти.

У 2026 році такі балкони здаються незручними. Проте в 1960-х роках навіть невеликий власний простір під відкритим небом став для багатьох символом нового життя.

Зазначимо, мало хто замислюється, що хрущовки взагалі не мали достояти до наших днів. Ці будинки давно пережили свій час і фактично є "пенсіонерами" від архітектури, які мали піти під знесення ще за минулого покоління.

Також ми розповідали, що старенькі хрущовки — це такий собі житловий "антикваріат", який досі має шалений попит через низьку ціну та затишні двори. Проте, перш ніж братися за ремонт чи перепланування, варто розібратися з купою технічних "сюрпризів", що ховаються за цими стінами.