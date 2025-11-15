Скільки годин тримається тепло у квартирі без опалення при -5°C

Багатоповерхівка у Києві. Фото: Новини.LIVE

В умовах перебоїв із теплопостачанням українці все частіше замислюються, як довго їхні оселі здатні утримувати тепло. Відповідь залежить від типу будинку, товщини стін, утеплення й навіть вікон.

Як пояснив Новини.LIVE будівельник Володимир Соловко, різниця може становити понад 10 годин.

Реклама

Читайте також:

Як швидко охолоджується панельний будинок при -5°C

Панельні будинки, зведені після 1970-х, мають тонкі бетонні стіни (14-18 см) і слабку теплоізоляцію. Через стики плит тепло втрачається майже миттєво:

через 3-4 години температура у квартирі падає з +18 до +14°C;

через 8-9 годин — до +10°C;

через 12 годин — до +8°C.

"Панельки — це будівлі з мінімальним запасом тепла. Без джерел опалення вони швидко перетворюються на холодильник", — зазначає Соловко.

Скільки годин зберігає тепло хрущовка

Хрущовки (1950-1970-ті) мають цегляні стіни завтовшки 40-50 см. Це дає кращу інерційність, але старі вікна й неутеплені шви швидко зводять перевагу нанівець.

Падіння температури у квартирі з +18 до +14°C відбувається за 5 годин, до +10°C — за 10 годин й до +8°C — через 12-13 годин

"У старих будинках кожна щілина працює як вентиляція, тому охолодження неминуче", — пояснює експерт.

Скільки годин тепла тримає сталінка

Сталінки — найтепліші серед старої забудови. Цегляні стіни товщиною до 70 см мають високу теплову інерцію, тож охолоджуються повільно:

з +18 до +14°C — за 6–7 годин;

до +10°C — за 12-14 годин;

до +8°C — через 18 годин.

"Така масивність працює як термос: стіни довго зберігають накопичене тепло", — каже Соловко.

Проте через це сталінки також повільно прогріваються після відновлення опалення.

Як довго зберігає тепло сучасна новобудова

Новобудови після 2010 року будують з урахуванням енергоефективності. Монолітно-каркасні або газобетонні стіни, утеплення й герметичні вікна значно продовжують теплоутримання:

до +14°C температура падає за 8-9 годин;

до +10°C — за 16-18 годин;

до +8°C — лише за добу.

За словами експерта, новобудови, де якісно виконане утеплення, можуть витримати відсутність опалення впродовж 24 годин без критичного зниження температури.

Скільки годин тримають тепло будинки, коли на вулиці -5°C. Графіка: Новини.LIVE

Як повідомлялось, більшість українських житлових будинків, які досі використовуються, були побудовані ще за часів СРСР. Їх легко впізнати за стандартними фасадами та неяскравими під'їздами, а також за частими проблемами з централізованим опаленням.

Також ми розповідали, що через постійні обстріли російських військ виник брак газу, що значно підвищує ймовірність зниження температури у квартирах протягом зимового періоду. Громадянам слід готуватися до того, що тепло в оселях може бути меншим, ніж зазвичай.