Скільки годин тримається тепло у квартирі без опалення при -5°C

Без опалення при -5°C — які будинки першими втрачають тепло
В умовах перебоїв із теплопостачанням українці все частіше замислюються, як довго їхні оселі здатні утримувати тепло. Відповідь залежить від типу будинку, товщини стін, утеплення й навіть вікон.
Як пояснив Новини.LIVE будівельник Володимир Соловко, різниця може становити понад 10 годин.
Як швидко охолоджується панельний будинок при -5°C
Панельні будинки, зведені після 1970-х, мають тонкі бетонні стіни (14-18 см) і слабку теплоізоляцію. Через стики плит тепло втрачається майже миттєво:
- через 3-4 години температура у квартирі падає з +18 до +14°C;
- через 8-9 годин — до +10°C;
- через 12 годин — до +8°C.
"Панельки — це будівлі з мінімальним запасом тепла. Без джерел опалення вони швидко перетворюються на холодильник", — зазначає Соловко.
Скільки годин зберігає тепло хрущовка
Хрущовки (1950-1970-ті) мають цегляні стіни завтовшки 40-50 см. Це дає кращу інерційність, але старі вікна й неутеплені шви швидко зводять перевагу нанівець.
Падіння температури у квартирі з +18 до +14°C відбувається за 5 годин, до +10°C — за 10 годин й до +8°C — через 12-13 годин
"У старих будинках кожна щілина працює як вентиляція, тому охолодження неминуче", — пояснює експерт.
Скільки годин тепла тримає сталінка
Сталінки — найтепліші серед старої забудови. Цегляні стіни товщиною до 70 см мають високу теплову інерцію, тож охолоджуються повільно:
- з +18 до +14°C — за 6–7 годин;
- до +10°C — за 12-14 годин;
- до +8°C — через 18 годин.
"Така масивність працює як термос: стіни довго зберігають накопичене тепло", — каже Соловко.
Проте через це сталінки також повільно прогріваються після відновлення опалення.
Як довго зберігає тепло сучасна новобудова
Новобудови після 2010 року будують з урахуванням енергоефективності. Монолітно-каркасні або газобетонні стіни, утеплення й герметичні вікна значно продовжують теплоутримання:
- до +14°C температура падає за 8-9 годин;
- до +10°C — за 16-18 годин;
- до +8°C — лише за добу.
За словами експерта, новобудови, де якісно виконане утеплення, можуть витримати відсутність опалення впродовж 24 годин без критичного зниження температури.
Як повідомлялось, більшість українських житлових будинків, які досі використовуються, були побудовані ще за часів СРСР. Їх легко впізнати за стандартними фасадами та неяскравими під'їздами, а також за частими проблемами з централізованим опаленням.
Також ми розповідали, що через постійні обстріли російських військ виник брак газу, що значно підвищує ймовірність зниження температури у квартирах протягом зимового періоду. Громадянам слід готуватися до того, що тепло в оселях може бути меншим, ніж зазвичай.
Читайте Новини.LIVE!