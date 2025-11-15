Сколько часов держится тепло в квартире без отопления при -5°C

Многоэтажка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В условиях перебоев с теплоснабжением украинцы все чаще задумываются, как долго их дома способны удерживать тепло. Ответ зависит от типа дома, толщины стен, утепления и даже окон.

Как объяснил Новини.LIVE строитель Владимир Соловко, разница может составлять более 10 часов.

Как быстро охлаждается панельный дом при -5°C

Панельные дома, построенные после 1970-х, имеют тонкие бетонные стены (14-18 см) и слабую теплоизоляцию. Через стыки плит тепло теряется почти мгновенно:

через 3-4 часа температура в квартире падает с +18 до +14°C;

через 8-9 часов — до +10°C;

через 12 часов — до +8°C.

"Панельки — это здания с минимальным запасом тепла. Без источников отопления они быстро превращаются в холодильник", — отмечает Соловко.

Сколько часов сохраняет тепло хрущевка

Хрущевки (1950-1970-е) имеют кирпичные стены толщиной 40-50 см. Это дает лучшую инерционность, но старые окна и неутепленные швы быстро сводят преимущество на нет.

Падение температуры в квартире с +18 до +14°C происходит за 5 часов, до +10°C — за 10 часов и до +8°C — через 12-13 часов

"В старых домах каждая щель работает как вентиляция, поэтому охлаждение неизбежно", — объясняет эксперт.

Сколько часов тепла держит сталинка

Сталинки — самые теплые среди старой застройки. Кирпичные стены толщиной до 70 см имеют высокую тепловую инерцию, поэтому охлаждаются медленно:

с +18 до +14°C — за 6-7 часов;

до +10°C — за 12-14 часов;

до +8°C — через 18 часов.

"Такая массивность работает как термос: стены долго сохраняют накопленное тепло", — говорит Соловко.

Однако из-за этого сталинки также медленно прогреваются после возобновления отопления.

Как долго сохраняет тепло современная новостройка

Новостройки после 2010 года строят с учетом энергоэффективности. Монолитно-каркасные или газобетонные стены, утепление и герметичные окна значительно продлевают теплоудержание:

до +14°C температура падает за 8-9 часов;

до +10°C — за 16-18 часов;

до +8°C — всего за сутки.

По словам эксперта, новостройки, где качественно выполнено утепление, могут выдержать отсутствие отопления в течение 24 часов без критического снижения температуры.

Как сообщалось, большинство украинских жилых домов, которые до сих пор используются, были построены еще во времена СССР. Их легко узнать по стандартным фасадам и неярким подъездам, а также по частым проблемам с централизованным отоплением.

Также мы рассказывали, что из-за постоянных обстрелов российских войск возникла нехватка газа, что значительно повышает вероятность снижения температуры в квартирах в течение зимнего периода. Гражданам следует готовиться к тому, что тепло в домах может быть меньше, чем обычно.