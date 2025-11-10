Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Приречені на холод — які будинки з СРСР самі неякісні

Приречені на холод — які будинки з СРСР самі неякісні

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 12:45
Оновлено: 09:23
Будинки з епохи СРСР — в який рік збудували найхолодніші та неякісні
Будинок часів СРСР. Фото: Новини.LIVE

Багато українців і сьогодні мешкають у будинках, зведених ще до розпаду Радянського Союзу. Вони впізнавані за типовими фасадами, тьмяними сходовими клітками та вічною проблемою з опаленням. 

Заслужений архітектор України Сергій Юнаков пояснює, що саме будівництво кінця 80-х стало найгіршим за якістю за всю історію радянської архітектури.

Реклама
Читайте також:

"Будівництво тоді трималося не на якості, а на кількості. Матеріалів не вистачало, а плани треба було виконувати", — згадує Юнаков.

Якість радянських квартир наприкінці Союзу

До 1985 року в СРСР ще дотримувалися базових стандартів будівництва. Стіни у квартирах мали бути не менше 38 сантиметрів завтовшки, іноді навіть 51. Але вже наприкінці 80-х будівельні норми фактично ігнорували.

"Є будинки, де товщина стіни лише 25 сантиметрів. Це навіть не відповідає мінімальним нормам для нашого клімату", — каже архітектор.

Теплоізоляція була мінімальною, вентиляція — часто відсутня, а якість скла і вікон не витримувала жодних перевірок. Через це навіть нові квартири швидко ставали сирими та холодними.

Як дефіцит матеріалів зруйнував стандарти

Наприкінці 80-х СРСР буквально розсипався економічно. Заводів, що виробляли будівельні матеріали, не вистачало. Скло, бетон, труби, шпалери — усе розподілялось за квотами.

"Будинки тоді робили з того, що залишалось. У деяких квартирах замість батарей ставили просто шматок зігнутої труби. Уявіть, як у таких умовах можна було зігрітись", — розповідає Юнаков.

Шпалери перестали клеїти взагалі — на стінах залишався голий бетон. Меблі, двері, фурнітура також були дефіцитом. Тому мешканці отримували житло, яке потребувало негайного ремонту, хоча вважалося "новим".

Чому будинки з СРСР холодні й досі

Проблема таких будівель не лише у віці, а й у самій технології. Панельні плити часто встановлювались з порушенням герметизації, стики пропускали холодне повітря. Система опалення проєктувалась за мінімальними тепловими втратами, але через економію матеріалів усе працювало гірше, ніж на папері.

Коли у квартирі замість батареї стояла труба, температура рідко перевищувала +16°С навіть узимку. Люди рятувались електрообігрівачами або ущільнювали вікна ватою.

Що робити мешканцям старих радянських будинків

Архітектор радить власникам таких квартир модернізувати системи опалення, замінювати вікна та утеплювати фасади. Проте головне — пам’ятати, що більшість цих споруд уже вичерпали свій розрахунковий ресурс.

"Будинки 80-х років — це архітектурна спадщина халтури. Вони простояли понад 30 років, але були розраховані максимум на 25", — наголошує Юнаков.

У майбутньому такі багатоповерхівки доведеться або капітально відновлювати, або поступово зносити. І хоча вони колись символізували житлову надію для тисяч сімей, сьогодні радше нагадують про системні проблеми радянської доби — поспіх, брак ресурсів і байдужість до якості.

Як повідомлялось, хрущовки — масові житлові будинки, зведені у СРСР у 1950-1970-х роках, що стали символом доступності. Однак, їхнє характерне планування — компактні квартири, низькі стелі та тісні кухні — досі створює певні незручності для сучасних мешканців.

Також ми розповідали про сталінки —архітектурний тип житлових будівель, які масово зводилися в СРСР приблизно з 1935 до початку 1960-х років. Ці будинки, призначені переважно для партійної, наукової та військової еліти, відрізняються міцною конструкцією і високою якістю використаних матеріалів.

СРСР нерухомість Дизайн будинок квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації