Переїзд у нове житло з домашніми тваринами — як мінімізувати стрес і адаптацію

Дівчина з собакою. Фото: Freepik

Переїзд — це завжди хаос. Але якщо ми розуміємо, що відбувається, то для наших котів і собак це виглядає як кінець світу: звичні запахи зникають, навколо з’являються страшні картонні коробки, а господарі бігають засмикані й нервові.

Тварини зчитують наш стрес миттєво, тому головне правило — спокій, хоча б зовнішній, наголошує видання Redfin.

Реклама

Читайте також:

Підготовка домашніх тварин до переїзду

Не намагайтеся запакувати все за одну ніч. Почніть діставати коробки за тиждень-два, щоб вони стали частиною інтер’єру. Собака встигне їх обнюхати, а кіт — обов'язково в них посидіти.

І головне: як би ви не поспішали, не зсувайте час вечері чи прогулянки. Для тварини стабільний графік — це сигнал, що все добре.

День переїзду для котів і собак

У самий розпал перевезення речей тварині краще не плутатися під ногами. Відчинені двері, вантажники, гуркіт меблів — ідеальні умови для того, щоб навіть спокійний улюбленець збіжав.

Найкраще рішення — ізолювати тварину в тихому приміщенні або довірити її тимчасовий догляд знайомим.

У день переїзду важливо:

забезпечити закрите та тихе місце для улюбленця;

не змінювати раціон і режим;

мати під рукою переноску, воду та знайомі речі.

Перші дні на новому місці

Коли ви нарешті опинилися в новій квартирі, не поспішайте прати старі підстилки. Навпаки — нехай вони пахнуть "тим самим" домом. Це допоможе тварині швидше зрозуміти, що це тепер її територія.

Після прибуття тварина може поводитися насторожено або, навпаки, надмірно збуджено — обидві реакції є нормальними.

Тому не лякайтеся, якщо першу ніч кіт просидить під диваном, а собака буде ходити за вами хвостиком. Їм просто потрібен час.

Покладіть поруч улюблену іграшку, дайте смаколик і просто будьте поруч. Зрештою, дім для них — це не стіни, а ви.

Як повідомлялось, українське законодавство карає власників тварин значними штрафами за неналежний догляд, жорстоке поводження або ігнорування правил вигулу домашніх улюбленців.

Також нагадаємо, що виїзд із твариною за кордон можливий лише за умови вчасного чипування, щеплення проти сказу та отримання результатів тесту на титри, після чого власнику залишиться тільки оформити ветеринарне свідоцтво.