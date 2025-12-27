Видео
Без стресса — как переехать в новое жилье с домашними любимцами

Дата публикации 27 декабря 2025 06:12
Переезд в новое жилье с домашними животными — как минимизировать стресс и адаптацию
Девушка с собакой. Фото: Freepik

Переезд — это всегда хаос. Но если мы понимаем, что происходит, то для наших кошек и собак это выглядит как конец света: привычные запахи исчезают, вокруг появляются страшные картонные коробки, а хозяева бегают задёрганные и нервные.

Животные считывают наш стресс мгновенно, поэтому главное правило — спокойствие, хотя бы внешнее, отмечает издание Redfin.

Читайте также:

Подготовка домашних животных к переезду

Не пытайтесь упаковать все за одну ночь. Начните доставать коробки за неделю-две, чтобы они стали частью интерьера. Собака успеет их обнюхать, а кот — обязательно в них посидеть.

И главное: как бы вы ни спешили, не сдвигайте время ужина или прогулки. Для животного стабильный график — это сигнал, что все хорошо.

День переезда для котов и собак

В самый разгар перевозки вещей животному лучше не путаться под ногами. Открытые двери, грузчики, грохот мебели — идеальные условия для того, чтобы даже спокойный любимец сбежал.

Лучшее решение — изолировать животное в тихом помещении или доверить его временный уход знакомым.

В день переезда важно:

  • обеспечить закрытое и тихое место для питомца;
  • не менять рацион и режим;
  • иметь под рукой переноску, воду и знакомые вещи.

Первые дни на новом месте

Когда вы наконец оказались в новой квартире, не спешите стирать старые подстилки. Наоборот — пусть они пахнут "тем самым" домом. Это поможет животному быстрее понять, что это теперь его территория.

По прибытии животное может вести себя настороженно или, наоборот, чрезмерно возбужденно — обе реакции являются нормальными.

Поэтому не пугайтесь, если первую ночь кот просидит под диваном, а собака будет ходить за вами хвостиком. Им просто нужно время.

Положите рядом любимую игрушку, дайте лакомство и просто будьте рядом. В конце концов, дом для них — это не стены, а вы.

Как сообщалось, украинское законодательство наказывает владельцев животных значительными штрафами за ненадлежащий уход, жестокое обращение или игнорирование правил выгула домашних любимцев.

Также напомним, что выезд с животным за границу возможен только при условии своевременного чипирования, прививки против бешенства и получения результатов теста на титры, после чего владельцу останется только оформить ветеринарное свидетельство.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
