Переезд в новое жилье с домашними животными — как минимизировать стресс и адаптацию

Без стресса — как переехать в новое жилье с домашними любимцами
Переезд — это всегда хаос. Но если мы понимаем, что происходит, то для наших кошек и собак это выглядит как конец света: привычные запахи исчезают, вокруг появляются страшные картонные коробки, а хозяева бегают задёрганные и нервные.
Животные считывают наш стресс мгновенно, поэтому главное правило — спокойствие, хотя бы внешнее, отмечает издание Redfin.
Подготовка домашних животных к переезду
Не пытайтесь упаковать все за одну ночь. Начните доставать коробки за неделю-две, чтобы они стали частью интерьера. Собака успеет их обнюхать, а кот — обязательно в них посидеть.
И главное: как бы вы ни спешили, не сдвигайте время ужина или прогулки. Для животного стабильный график — это сигнал, что все хорошо.
День переезда для котов и собак
В самый разгар перевозки вещей животному лучше не путаться под ногами. Открытые двери, грузчики, грохот мебели — идеальные условия для того, чтобы даже спокойный любимец сбежал.
Лучшее решение — изолировать животное в тихом помещении или доверить его временный уход знакомым.
В день переезда важно:
- обеспечить закрытое и тихое место для питомца;
- не менять рацион и режим;
- иметь под рукой переноску, воду и знакомые вещи.
Первые дни на новом месте
Когда вы наконец оказались в новой квартире, не спешите стирать старые подстилки. Наоборот — пусть они пахнут "тем самым" домом. Это поможет животному быстрее понять, что это теперь его территория.
По прибытии животное может вести себя настороженно или, наоборот, чрезмерно возбужденно — обе реакции являются нормальными.
Поэтому не пугайтесь, если первую ночь кот просидит под диваном, а собака будет ходить за вами хвостиком. Им просто нужно время.
Положите рядом любимую игрушку, дайте лакомство и просто будьте рядом. В конце концов, дом для них — это не стены, а вы.
Как сообщалось, украинское законодательство наказывает владельцев животных значительными штрафами за ненадлежащий уход, жестокое обращение или игнорирование правил выгула домашних любимцев.
Также напомним, что выезд с животным за границу возможен только при условии своевременного чипирования, прививки против бешенства и получения результатов теста на титры, после чего владельцу останется только оформить ветеринарное свидетельство.
