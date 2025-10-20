Скільки квадратних метрів житла можуть безплатно отримати УБД у 2025 році

Українські військові. Фото: president.gov.ua

У 2025 році держава продовжує підтримувати учасників бойових дій (УБД), надаючи можливість отримати безплатне житло або грошову компенсацію. Щоб скористатися цією пільгою, потрібно відповідати чітким критеріям, правильно оформити документи та стати на квартирний облік.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки квадратних метрів житла можуть отримати ветерани.

Реклама

Читайте також:

Яку площу житла надають УБД безоплатно

Норма безоплатного житла для учасників бойових дій залишається сталою — 13,65 кв. м на одну особу, зазначають у Міністерстві у справах ветеранів.

Для сімей передбачено додаткову площу:

на кожну дитину — від 5 до 8 кв. м, залежно від регіону;

для подружжя — за загальною нормою, з урахуванням сумарної житлової площі.

Якщо в родині є троє дітей, площа може сягати до 45-50 кв. м, а для одинокого ветерана — мінімум 13,65 кв. м.

Надати житло можуть місцеві ради або держава, якщо є відповідний житловий фонд. У разі його відсутності учасник бойових дій може отримати грошову компенсацію для самостійного придбання нерухомості.

Як УБД отримати житло від держави

Щоб отримати житло або компенсацію, потрібно стати на квартирний облік. Це офіційна процедура, яка відкриває доступ до державних програм.

Основні підстави для взяття на облік:

площа житла менша за норму;

кілька сімей у одній кімнаті;

проживання різностатевих осіб старше 9 років у спільному приміщенні;

тяжкі захворювання, що унеможливлюють спільне проживання;

житло в аварійному стані або комуналці;

оренда житла протягом п’яти років і більше.

Які документи потрібні УБД для взяття на квартирний облік

Щоб оформити право на отримання житла, ветеран має подати:

заяву про взяття на облік, підписану всіма членами сім’ї;

довідку про місце проживання кожного члена родини;

копії посвідчень УБД, інвалідності чи члена сім’ї загиблого;

довідку з місця роботи про перебування або відсутність на обліку.

Подати документи можна через Центр надання адміністративних послуг, місцеву раду або райдержадміністрацію. Протягом місяця заявник отримує письмову відповідь — або про постановку на облік, або із зазначенням причин відмови.

Як УБД надають житло або компенсацію

Після взяття на облік визначається черга — загальна, першочергова або позачергова. Рішення ухвалює виконавчий комітет місцевої ради. У разі позитивного рішення заявник отримує ордер і ключі від житла або офіційне рішення про грошову компенсацію.

"Якщо у місцевому житловому фонді немає квартир, ветерану перераховується сума, яка дозволяє самостійно придбати житло у своєму регіоні. Це забезпечує більшу гнучкість " особливо для військових, які хочуть оселитися ближче до місця служби чи родини", — підкреслюють у Мінветеранів.

Як повідомлялось, військовослужбовці, що захищали Україну від збройної агресії Росії, можуть отримати статус учасника бойових дій, який гарантує їм низку соціальних пільг і преференцій. Проте, важливо знати, що існують певні обставини, за яких військового можуть позбавити статусу УБД.

Також ми розповідали, що для учасників бойових дій державою передбачено різноманітні соціальні переваги, що охоплюють різні аспекти життя. Зокрема, УБД мають право на пільговий проїзд у транспорті.