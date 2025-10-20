Сколько квадратных метров жилья могут бесплатно получить УБД в 2025 году

Украинские военные. Фото: president.gov.ua

В 2025 году государство продолжает поддерживать участников боевых действий (УБД), предоставляя возможность получить бесплатное жилье или денежную компенсацию. Чтобы воспользоваться этой льготой, нужно соответствовать четким критериям, правильно оформить документы и стать на квартирный учет.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько квадратных метров жилья могут получить ветераны.

Реклама

Читайте также:

Какую площадь жилья предоставляют УБД бесплатно

Норма бесплатного жилья для участников боевых действий остается постоянной — 13,65 кв. м на одного человека, отмечают в Министерстве по делам ветеранов.

Для семей предусмотрена дополнительная площадь:

на каждого ребенка — от 5 до 8 кв. м, в зависимости от региона;

для супругов — по общей норме, с учетом суммарной жилой площади.

Если в семье есть трое детей, площадь может достигать до 45-50 кв. м, а для одинокого ветерана — минимум 13,65 кв. м.

Предоставить жилье могут местные советы или государство, если есть соответствующий жилой фонд. В случае его отсутствия участник боевых действий может получить денежную компенсацию для самостоятельного приобретения недвижимости.

Как УБД получить жилье от государства

Чтобы получить жилье или компенсацию, нужно стать на квартирный учет. Это официальная процедура, которая открывает доступ к государственным программам.

Основные основания для постановки на учет:

площадь жилья меньше нормы;

несколько семей в одной комнате;

проживание разнополых лиц старше 9 лет в общем помещении;

тяжелые заболевания, которые делают невозможным совместное проживание;

жилье в аварийном состоянии или коммуналке;

аренда жилья в течение пяти лет и более.

Какие документы нужны УБД для постановки на квартирный учет

Чтобы оформить право на получение жилья, ветеран должен подать:

заявление о постановке на учет, подписанное всеми членами семьи;

справку о месте проживания каждого члена семьи;

копии удостоверений УБД, инвалидности или члена семьи погибшего;

справку с места работы о пребывании или отсутствии на учете.

Подать документы можно через Центр предоставления административных услуг, местный совет или райгосадминистрацию. В течение месяца заявитель получает письменный ответ — либо о постановке на учет, либо с указанием причин отказа.

Как УБД предоставляют жилье или компенсацию

После постановки на учет определяется очередь — общая, первоочередная или внеочередная. Решение принимает исполнительный комитет местного совета. В случае положительного решения заявитель получает ордер и ключи от жилья или официальное решение о денежной компенсации.

"Если в местном жилищном фонде нет квартир, ветерану перечисляется сумма, которая позволяет самостоятельно приобрести жилье в своем регионе. Это обеспечивает большую гибкость, особенно для военных, которые хотят поселиться ближе к месту службы или семьи", — подчеркивают в Минветеранов.

Как сообщалось, военнослужащие, защищавшие Украину от вооруженной агрессии России, могут получить статус участника боевых действий, который гарантирует им ряд социальных льгот и преференций. Однако, важно знать, что существуют определенные обстоятельства, при которых военного могут лишить статуса УБД.

Также мы рассказывали, что для участников боевых действий государством предусмотрены различные социальные преимущества, охватывающие различные аспекты жизни. В частности, УБД имеют право на льготный проезд в транспорте.