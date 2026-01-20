Буковель у січні 2026 року — який вигляд мають найдешевші номери у готелях (фото)

Готелі у Буковелі. Фото: bukovets.com

Зимовий Буковель — це не завжди про "космічні" чеки. Але навіть у розпал сезону тут можна знайти бюджетні варіанти житла.

Дані спеціалізованого порталу Booking показують, що найдешевші номери у популярному курорті мають цілком гідний вигляд і базовий комфорт для відпочинку в горах.

Ціни на проживання у бюджетних номерах

Станом на 20 січня 2026 року при бронюванні на тиждень для двох дорослих найнижчу ціну пропонує Altair Hotel. Проживання у стандартному двомісному номері площею 17 кв. м з одним широким двоспальним ліжком коштує 18 018 грн. У номері є балкон, ванна або душ та безплатний Wi-Fi.

Номер у готелі Altair. Фото: Booking

Готель розташований за 2 км від курорту, а до першого підіймача, за відгуками гостей, можна дістатися за 5 хвилин на таксі.

Трохи дорожче, за 18 144 грн, можна заселитися у "Ватікан". За ці кошти гості можуть обрати тримісний номер з видом на гори або двомісний номер з диваном-ліжком.

Двомісний номер у готелі "Ватікан". Фото: Booking

Фішка цього місця — басейн на даху та класна тераса.

Тримісний номер у готелі "Ватікан". Фото: Booking

На території працює безплатний Wi-Fi, є дитячий майданчик, зона барбекю та приватна парковка.

Для тих, хто подорожує втрьох, вигідною виглядає пропозиція готелю Osher. Тиждень проживання у тримісному номері коштує 18 893 грн.

Тримісний номер у готелі Osher. Фото: Booking

У номері є велике ліжко та розкладний диван, тож ніхто не буде ображений.

Ліжко у номері у готелі Osher. Фото: Booking

Зі зручностей: сад, тераса та — що важливо для лижників — спеціальна кімната для зберігання спорядження.

