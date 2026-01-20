Буковель в январе 2026 года — как выглядят самые дешевые номера в отелях (фото)

Буковель за адекватные деньги — как выглядят самые дешевые номера
Зимний Буковель — это не всегда про "космические" чеки. Но даже в разгар сезона здесь можно найти бюджетные варианты жилья.
Данные специализированного портала Booking показывают, что самые дешевые номера в популярном курорте имеют вполне достойный вид и базовый комфорт для отдыха в горах.
Цены на проживание в бюджетных номерах
По состоянию на 20 января 2026 года при бронировании на неделю для двух взрослых самую низкую цену предлагает Altair Hotel.
Проживание в стандартном двухместном номере площадью 17 кв. м с одной широкой двуспальной кроватью стоит 18 018 грн. В номере есть балкон, ванна или душ и бесплатный Wi-Fi.
Отель расположен в 2 км от курорта, а до первого подъемника, по отзывам гостей, можно добраться за 5 минут на такси.
Немного дороже, за 18 144 грн, можно заселиться в "Ватикан". За эти средства гости могут выбрать трехместный номер с видом на горы или двухместный номер с диваном-кроватью.
Фишка этого места — бассейн на крыше и классная терраса.
На территории работает бесплатный Wi-Fi, есть детская площадка, зона барбекю и частная парковка.
Для тех, кто путешествует втроем, выгодным выглядит предложение отеля Osher. Неделя проживания в трехместном номере стоит 18 893 грн.
В номере есть большая кровать и раскладной диван, поэтому никто не будет обижен.
Из удобств: сад, терраса и — что важно для лыжников — специальная комната для хранения снаряжения.
