Право власності на нерухомість можуть скасувати — причини у 2026 році

В Україні право власності на нерухомість не є абсолютним. Реалії 2026 року вносять свої корективи. Повномасштабна війна, цифровізація реєстрів та посилення контролю за законністю угод створили умови, за яких право власності може бути припинене або скасоване.

Згідно зі статтею 328 Цивільного кодексу України, право власності на нерухомість вважається набутим правомірно, якщо інше не встановлено судом. Якщо суд встановлює порушення, реєстрацію можуть анулювати навіть через кілька років.

До ризикових ситуацій належать:

підроблені або недійсні договори;

відсутність згоди співвласників чи подружжя;

продаж майна особою без повноважень;

помилки або зловживання державного реєстратора.

Які документи стають причиною втрати нерухомості

Часто проблема криється не в самому об’єкті, а в документах. Наприклад, договір може суперечити закону або бути укладеним із порушенням форми.

Відповідно до ст. 215 ЦК України, недійсний правочин не створює юридичних наслідків, а це відкриває шлях до скасування права власності.

Особливу увагу у 2026 році приділятимуть:

старим угодам без нотаріального посвідчення;

спадковим документам із помилками;

рішенням органів місцевої влади, ухваленим з перевищенням повноважень.

Чи можуть відібрати нерухомість через суд

Суд залишається ключовим механізмом анулювання.

"Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності", — наголошено у статті ст. 41 Конституції України.

Але якщо доведено незаконність набуття, суд може скасувати реєстрацію та повернути майно попередньому власнику або державі.

У 2026 році така практика зберігається, особливо у спорах щодо землі та спадщини.

Що ще варто знати українцям

Юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповів, як правильно поділити житло між співвласниками та уникнути конфліктів у майбутньому.

За його словами, законодавство розділяє спільну часткову та спільну сумісну власність. Різниця принципова: у першому випадку ви чітко знаєте, що вам належить, скажімо, 1/2 або 1/3 об’єкта. У другому — частки не визначені зовсім, поки ви офіційно не візьметеся за поділ.

"У спільній сумісній власності жоден із співвласників не може вважати конкретну частину майна своєю до моменту офіційного поділу", — наголосив Козляк.

Він також зазначив, що найкраще, що можна зробити про поділу такої нерухомості — це домовитися. Якщо всі власники притомні й готові до діалогу, укладається договір про поділ майна або визначення часток.

Раніше ми розповідали, чи можна продати частку у квартирі без згоди співвласників. А також, до якого року можна оформити право власності на землю в Україні.