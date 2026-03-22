Головна Ринок нерухомості Частина захисників може отримати землю навіть під час війни: 3 підстави

Дата публікації: 22 березня 2026 11:22
Українські захисники біля військової спецтехніки. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Пільга на землю для учасників бойових дій формально діє і під час війни, але скористатися нею можуть не всі. Воєнний стан ввів жорсткі обмеження на безоплатну передачу ділянок. Водночас закон залишив кілька винятків, які реально працюють уже зараз. Саме вони дають шанс отримати землю без очікування завершення війни.

Як повідомляє Новини.LIVE, право на першочергове отримання земельних ділянок для учасників бойових дій чітко закріплене у статті 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

Читайте також:

Три винятки, коли військовим дають землю

Заборона, встановлена підпунктом 5 пункту 27 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу, не є абсолютною. І ділянку можуть передати у власність навіть під час воєнного стану у таких випадках:

  1. Наявність об’єктів нерухомості. Якщо на земельній ділянці вже розташований житловий будинок, гараж чи інша споруда, що належить ветерану на праві власності, він має право на її приватизацію. Це регламентується нормою про безоплатну передачу ділянок, на яких розташовані будівлі заявника.
  2. Тривале користування. Виняток стосується випадків, коли громадянин отримав ділянку у користування до набрання чинності чинним Земельним кодексом (тобто до 1 січня 2002 року) і має відповідні підтверджуючі документи (наприклад, рішення сільради тих років).
  3. Виділення паю. Якщо УБД має право на земельну частку (пай) у складі земель колишніх сільськогосподарських підприємств, він може реалізувати право на виділення цієї ділянки в натурі (на місцевості).

Скільки землі дають учасникам бойових дій

Розмір залежить від мети використання:

  • для ведення ОСГ (особистого селянського господарства) — до 2,0 га;
  • для садівництва — до 0,12 га;
  • під будівництво житлового будинку — до 0,25 га (у селах), 0,15 га (в селищах) та 0,10 га (у містах);
  • для індивідуального дачного будівництва — до 0,10 га.

Слід пам'ятати, що кожен громадянин, зокрема й ветеран, може скористатися правом на безоплатну приватизацію за кожним видом цільового призначення лише один раз.

Як оформити землю військовим

Наразі органи місцевого самоврядування (міські, селищні, сільські ради) або ГУ Держгеокадастру зазвичай відмовляють у наданні дозволів на розробку проєктів землеустрою, посилаючись саме на "Перехідні положення" Земельного кодексу.

Якщо ваша ситуація не підпадає під вищезгадані винятки, оптимальна стратегія — підготувати пакет документів (копія посвідчення УБД, графічні матеріали з бажаним місцем розташування) та тримати їх напоготові. Щойно воєнний стан буде скасовано або до закону внесуть послаблення, право на "першочерговість" знову стане дієвим інструментом.

Як повідомлялось, посвідчення ветерана часто сприймають як автоматичну чергу на власну оселю, хоча насправді це лише початок довгого бюрократичного шляху. Закон дійсно передбачає таку пільгу, але він не забезпечує швидке розв'язання житлового питання.

Також ми розповідали, що у 2026 році наявність паперів на землю не дає стовідсоткової впевненості, що перед вами реальний власник. Щоб не натрапити на проблеми під час будівництва, критично важливо звіряти все з офіційними базами даних, які є єдиним достовірним джерелом інформації.

Часті питання

Чи можуть забрати приватизовану землю?

Так, це можливо лише у виняткових випадках. Основні підстави — суспільна необхідність (наприклад, будівництво стратегічних доріг чи оборонних споруд) або запровадження воєнного стану. У таких ситуаціях закон гарантує власнику попереднє повне відшкодування ринкової вартості землі або надання рівноцінної ділянки на заміну.

Хто має право на безплатну земельну ділянку?

Відповідно до Земельного кодексу України, кожен громадянин має право на безоплатне отримання ділянки із земель державної або комунальної власності. Це стосується ведення сільського господарства, садівництва, будівництва житлового будинку чи дачі. Наразі, через воєнний стан, пріоритет у виділенні землі мають учасники бойових дій та особи, що постраждали від агресії.

Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Катерина Балаєва
