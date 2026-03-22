Часть защитников может получить землю даже во время войны: 3 основания

Украинские защитники возле военной спецтехники. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Льгота на землю для участников боевых действий формально действует и во время войны, но воспользоваться ею могут не все. Военное положение ввело жесткие ограничения на бесплатную передачу участков. В то же время закон оставил несколько исключений, которые реально работают уже сейчас. Именно они дают шанс получить землю без ожидания завершения войны.

Как сообщает Новини.LIVE, право на первоочередное получение земельных участков для участников боевых действий четко закреплено в статье 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Три исключения, когда военным дают землю

Запрет, установленный подпунктом 5 пункта 27 раздела X "Переходные положения" Земельного кодекса, не является абсолютным. И участок могут передать в собственность даже во время военного положения в следующих случаях:

Наличие объектов недвижимости. Если на земельном участке уже расположен жилой дом, гараж или другое сооружение, принадлежащее ветерану на праве собственности, он имеет право на его приватизацию. Это регламентируется нормой о бесплатной передаче участков, на которых расположены постройки заявителя. Длительное пользование. Исключение касается случаев, когда гражданин получил участок в пользование до вступления в силу действующего Земельного кодекса (то есть до 1 января 2002 года) и имеет соответствующие подтверждающие документы (например, решение сельсовета тех лет). Выделение пая. Если УБД имеет право на земельную долю (пай) в составе земель бывших сельскохозяйственных предприятий, он может реализовать право на выделение этого участка в натуре (на местности).

Сколько земли дают участникам боевых действий

Размер зависит от цели использования:

для ведения ОСГ (личного крестьянского хозяйства) — до 2,0 га;

для садоводства — до 0,12 га;

под строительство жилого дома — до 0,25 га (в селах), 0,15 га (в поселках) и 0,10 га (в городах);

для индивидуального дачного строительства — до 0,10 га.

Следует помнить, что каждый гражданин, в том числе и ветеран, может воспользоваться правом на бесплатную приватизацию по каждому виду целевого назначения только один раз.

Как оформить землю военным

Сейчас органы местного самоуправления (городские, поселковые, сельские советы) или ГУ Госгеокадастра обычно отказывают в предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства, ссылаясь именно на "Переходные положения" Земельного кодекса.

Если ваша ситуация не подпадает под вышеупомянутые исключения, оптимальная стратегия — подготовить пакет документов (копия удостоверения УБД, графические материалы с желаемым местоположением) и держать их наготове.

Как только военное положение будет отменено или в закон внесут послабления, право на "первоочередность" снова станет действенным инструментом.

Как сообщалось, удостоверение ветерана часто воспринимают как автоматическую очередь на собственное жилье, хотя на самом деле это лишь начало долгого бюрократического пути. Закон действительно предусматривает такую льготу, но он не обеспечивает быстрое решение жилищного вопроса.

Также мы рассказывали, что в 2026 году наличие бумаг на землю не дает стопроцентной уверенности, что перед вами реальный владелец. Чтобы не натолкнуться на проблемы при строительстве, критически важно сверять все с официальными базами данных, которые являются единственным достоверным источником информации.

Частые вопросы

Могут ли забрать приватизированную землю?

Да, это возможно лишь в исключительных случаях. Основные основания — общественная необходимость (например, строительство стратегических дорог или оборонительных сооружений) или введение военного положения. В таких ситуациях закон гарантирует владельцу предварительное полное возмещение рыночной стоимости земли или предоставление равноценного участка на замену.

Кто имеет право на бесплатный земельный участок?

Согласно Земельному кодексу Украины, каждый гражданин имеет право на бесплатное получение участка из земель государственной или коммунальной собственности. Это касается ведения сельского хозяйства, садоводства, строительства жилого дома или дачи. Сейчас, из-за военного положения, приоритет в выделении земли имеют участники боевых действий и лица, пострадавшие от агрессии.