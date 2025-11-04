Чи можна жити на дачі в Україні офіційно весь рік і що для цього потрібно зробити

Дачний будинок. Фото: olx

Питання проживання на дачі хвилює дедалі більше українців. Зростання вартості житла у містах, бажання жити ближче до природи й розвиток інфраструктури зробили дачі привабливою альтернативою квартирам. Але довгий час закон не дозволяв зареєструвати місце проживання у садовому будинку.

Відповідно до Цивільного кодексу України, житловим будинком є споруда, придатна для постійного проживання та така, що відповідає державним будівельним нормам.

Реклама

Читайте також:

Натомість дачні й садові будинки традиційно вважалися сезонними об’єктами без повного комплексу комунікацій.

Поворотною точкою стало ухвалення Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реєстрації місця проживання" і Постанови Кабміну №1002 від 07.09.2022 року. Вони дозволили українцям реєструвати місце проживання у садових і дачних будинках, якщо ті відповідають вимогам до житлових.

Однак для цього будівля повинна бути офіційно переведена до житлового фонду. Саме це дає можливість легально жити на дачі, оформлювати субсидії, реєструватися та користуватися правами, передбаченими для мешканців житлових будинків.

Як перевести дачу у житловий будинок

Дпереведення дачного будинку у житловий потрібно пройти кілька етапів:

Технічне обстеження. Сертифікований інженер проводить огляд будинку й складає звіт про його відповідність державним будівельним нормам. Подання заяви. Власник звертається до місцевої ради або через Центр надання адміністративних послуг із заявою про переведення. Пакет документів. Додаються копії права власності, технічний паспорт, згода співвласників та висновок експерта. Рішення ради. Протягом 30 днів орган самоврядування приймає рішення про переведення або надає мотивовану відмову. Реєстрація змін. Після позитивного рішення дані вносяться до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

"Лише після завершення цієї процедури будинок набуває статусу житлового, а проживання в ньому стає офіційним", — наголошують фахівці юридичної компанії "Правова допомога".

Вимоги до дачі для постійного проживання

Згідно з Державними будівельними нормами (ДБН) В.2.2-15:2019, житлові будинки мають відповідати низці вимог:

висота житлових приміщень не менше 2,5 м;

наявність опалення, електрики, водопостачання та каналізації;

безпечний фундамент і стіни з матеріалів, придатних для цілорічного використання;

утеплення, що забезпечує мінімальні тепловтрати.

Якщо будинок відповідає цим нормам, його можна перевести в житловий фонд без капітальних перебудов.

Якщо ж ні, власник може провести реконструкцію відповідно до вимог ДБН і повторно подати документи.

Що дає офіційне життя на дачі

Легалізація проживання на дачі має кілька важливих переваг:

можливість отримати прописку за фактичним місцем проживання;

доступ до соціальних послуг і субсидій;

право на реєстрацію бізнесу або ФОП за цією адресою;

підключення комунальних мереж за офіційними договорами;

захист майнових прав у разі судових спорів чи спадкування.

Таким чином, проживання на дачі стає не лише комфортним, а й юридично захищеним.

Як повідомлялось, власники ділянок для садівництва часто хвилює питання — чи дозволене на них будівництво. Хоча така земля має сільськогосподарське призначення (головна функція — вирощування рослин), законодавство дозволяє зведення деяких житлових та господарських споруд, але з урахуванням правових обмежень та нюансів.

Також ми розповідали, що плануючи зведення власного будинку, вкрай важливо дотримуватися встановлених законодавством норм відступу від межі сусідської ділянки. Навіть незначні порушення цих вимог можуть призвести до серйозних правових наслідків, включаючи судові спори або навіть приписи про демонтаж збудованого об'єкта.