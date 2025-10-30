Чи можна будувати на землі для садівництва — що каже закон

Чоловік на будівництві. Фото: Freepik

Питання, чи можна будувати на землі, призначеній для садівництва, турбує тисячі власників ділянок. З одного боку, така земля належить до категорії сільськогосподарських, а отже, її головна функція — вирощування рослин. З іншого — багато власників прагнуть звести на ній житло або господарські споруди. Щоб зрозуміти, коли це можливо, варто розібратись у правових нюансах.

Відповідно до Земельного кодексу України, землі сільськогосподарського призначення використовуються для вирощування продукції, проведення наукових досліджень і розміщення інфраструктури, пов’язаної із сільським господарством.

До цієї категорії входять і ділянки для садівництва — як індивідуального, так і колективного. Їх дозволено використовувати для закладання садів, вирощування ягід, квітів і навіть для будівництва тимчасових споруд, що забезпечують догляд за насадженнями.

"Однак житлове будівництво на таких землях без зміни цільового призначення не передбачене. Тому, якщо власник хоче звести будинок, варто перевірити, який саме код цільового призначення має його ділянка", — зазначають в юридичній компанії "Земельний фонд України".

Як змінити призначення землі для садівництва

Будівництво житла можливе, якщо змінити категорію землі з "для садівництва" на "для будівництва і обслуговування житлового будинку". Процедура зміни цільового призначення включає кілька етапів:

Підготовка заяви до місцевої ради або адміністрації. Розробка проєкту землеустрою, який визначає нові межі та функції ділянки. Затвердження рішення органом місцевого самоврядування. Реєстрація змін у Державному земельному кадастрі та Реєстрі речових прав.

Після цього на ділянці можна зводити житло, а також реєструвати його як місце проживання. Без такої зміни будь-яке капітальне будівництво буде вважатися самочинним.

Які будівлі дозволені на землях для садівництва

Попри обмеження, українське законодавство не забороняє повністю будівництво на землях для садівництва. Тут можна зводити:

садові будинки — тимчасові або сезонного проживання;

господарські будівлі — сараї, склади, теплиці;

інженерні споруди — колодязі, системи поливу, альтанки.

Такі споруди не вважаються житловими, але можуть бути введені в експлуатацію й оформлені у власність за спрощеною процедурою.

Чи можна жити постійно на землі для садівництва

Постійне проживання на землі для садівництва можливе лише тоді, коли зведений будинок відповідає будівельним нормам, введений в експлуатацію та переведений у статус житлового. Для цього необхідно отримати дозвіл місцевої влади, зробити технічний паспорт, присвоїти поштову адресу й зареєструвати об’єкт у державному реєстрі.

У деяких випадках закон дозволяє створювати фермерські садиби — житлові комплекси на землях, призначених для ведення фермерського господарства. Це окремий вид будівництва, який потребує погодження з органами місцевого самоврядування.

Що таке фермерська садиба і хто може її збудувати

Фермерська садиба — це господарство з будівлями, розташоване на землі фермерського господарства. Такі ділянки також належать до сільськогосподарських, але закон дозволяє зводити на них житло для членів фермерського господарства.

Власник повинен мати право власності або оренди на землю, отримати дозвіл на будівництво, а після завершення — зареєструвати право власності. Після введення в експлуатацію садибі надається поштова адреса, що дозволяє проживати там на постійній основі.

Як узаконити будівництво на землі для садівництва

Якщо будинок уже зведений, але не введений в експлуатацію, його можна легалізувати. Для цього потрібно:

Звернутися до органів місцевого самоврядування із заявою. Провести технічне обстеження будівлі. Подати декларацію про готовність до експлуатації. Зареєструвати право власності у Державному реєстрі.

Але якщо будинок порушує норми цільового використання землі, влада може вимагати змінити її категорію або навіть демонтувати об’єкт, підкреслюють фахівці.

