Чому у хрущовках не будували балкони на першому поверсі — справжні причини

Хрущовка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Коли будували хрущовки, головним було не зробити красиво, а переселити людей із бараків та комуналок у власні квартири. Швидко, дешево і сердито. У цих будинках усе підпорядковувалося економії: маленькі кухні, суміщені санвузли, прохідні кімнати, низькі стелі та слабка шумоізоляція. Але найбільше питань завжди викликали балкони, а точніше — їхня відсутність на першому поверсі.

Насправді ніхто про них просто не забув. Це був холодний розрахунок, де змішалися безпека, економія та навіть пожежні норми, розповідає автор YouTube-каналі "Історик".

Питання квартирних крадіїв

Перша причина цілком очевидна — безпека. Тоді вважалося, що балкон на першому поверсі — це ледь не пряме запрошення для злодіїв. Залізти на нього простіше простого, а там уже й вікно поруч.

Щоб зайвий раз не спокушати "домушників" і не змушувати людей ставити масивні решітки, архітектори вирішили просто прибрати цю конструкцію з проєкту.

Сувора економія та техніка

Хрущовки — це апофеоз економії. Рахували кожну копійку, кожен лист арматури та відро бетону. Відмова від балконів на першому поверсі в масштабах величезної країни дозволяла зекономити колосальні гроші та прискорити будівництво.

До того ж була суто технічна заковика. Панельні будинки часто "хворіли" через протікання швів. Щоб їх замазати, вздовж фасаду мав вільно їздити підйомник. Якби на першому поверсі стирчали балкони, обслуговувати будинок було б набагато важче — техніка просто не підібралася б до стін.

Пожежна безпека у хрущовках

За радянськими нормами квартира на першому поверсі мала найпростішу схему евакуації — через вікно без додаткових конструкцій. Балкон міг сповільнити вихід людей і завадити роботі рятувальників.

А на верхніх поверхах логіка була зворотною: там балкон навпаки допомагав пожежним дістатися до людей за допомогою стандартної драбини.

Звісно, пізніше люди почали самовільно добудовувати собі "цар-балкони" на фундаментах і палях, але оригінальний радянський задум був непохитним: мінімум комфорту, максимум прагматизму.

