Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Таємниці хрущовок — чому на перших поверхах немає балконів

Таємниці хрущовок — чому на перших поверхах немає балконів

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 09:15
Чому у хрущовках не будували балкони на першому поверсі — справжні причини
Хрущовка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Коли будували хрущовки, головним було не зробити красиво, а переселити людей із бараків та комуналок у власні квартири. Швидко, дешево і сердито. У цих будинках усе підпорядковувалося економії: маленькі кухні, суміщені санвузли, прохідні кімнати, низькі стелі та слабка шумоізоляція. Але найбільше питань завжди викликали балкони, а точніше — їхня відсутність на першому поверсі.

Насправді ніхто про них просто не забув. Це був холодний розрахунок, де змішалися безпека, економія та навіть пожежні норми, розповідає автор YouTube-каналі "Історик".

Реклама
Читайте також:

Питання квартирних крадіїв

Перша причина цілком очевидна — безпека. Тоді вважалося, що балкон на першому поверсі — це ледь не пряме запрошення для злодіїв. Залізти на нього простіше простого, а там уже й вікно поруч. 

Щоб зайвий раз не спокушати "домушників" і не змушувати людей ставити масивні решітки, архітектори вирішили просто прибрати цю конструкцію з проєкту.

Сувора економія та техніка

Хрущовки — це апофеоз економії. Рахували кожну копійку, кожен лист арматури та відро бетону. Відмова від балконів на першому поверсі в масштабах величезної країни дозволяла зекономити колосальні гроші та прискорити будівництво.

До того ж була суто технічна заковика. Панельні будинки часто "хворіли" через протікання швів. Щоб їх замазати, вздовж фасаду мав вільно їздити підйомник. Якби на першому поверсі стирчали балкони, обслуговувати будинок було б набагато важче — техніка просто не підібралася б до стін.

Пожежна безпека у хрущовках

За радянськими нормами квартира на першому поверсі мала найпростішу схему евакуації — через вікно без додаткових конструкцій. Балкон міг сповільнити вихід людей і завадити роботі рятувальників.

А на верхніх поверхах логіка була зворотною: там балкон навпаки допомагав пожежним дістатися до людей за допомогою стандартної драбини.

Звісно, пізніше люди почали самовільно добудовувати собі "цар-балкони" на фундаментах і палях, але оригінальний радянський задум був непохитним: мінімум комфорту, максимум прагматизму.

Раніше ми розповідали, за скільки охолоне квартира без опалення у хрущовці при -10°C на вулиці. А також, які три дивні рішення радянські архітектори втілили у хрущовках.

СРСР нерухомість балкони хрущовки Дизайн
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації