Особливості хрущовок, про які потрібно знати мешканцям — перелік

Знають не всі — мешканець хрущовки розповів про три особливості будинків
Дивні хрущовки — це такий собі "старий добрий" антикваріат нашого ринку нерухомості. Їх можна сварити за тісноту, але факт лишається фактом: через ціну та зелені двори вони й досі розлітаються, як гарячі пиріжки.
Проте за зовнішньою простотою криється низка технічних нюансів, які варто враховувати ще до ремонту або модернізації, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мешканця хрущовки Сергія Голяченко.
"Живу в хрущівці все своє життя — 50 років. Для мене основні мінуси — це в першу чергу звукоізоляція", — каже він.
За його словами, приватність тут — поняття відносне. Можна ненароком дізнатися, що на вечерю у сусідів або яку передачу вони дивляться, бо міжкімнатні перегородки звук майже не тримають.
Проблеми електропроводки в хрущовках
Найбільший головний біль починається, коли намагаєшся "подружити" стару квартиру з сучасною технікою. Проводку тут прокладали ще тоді, коли піком розкоші був телевізор і радіо.
Сьогодні ж один бойлер або потужний чайник може влаштувати локальний блекаут.
"Раніше, коли вмикав пральну машинку, то вирубалась вся електрика", — згадує Голяченко.
Проблему з вибиванням автоматів він вирішив, але стан самих дротів усередині стін — це досі лотерея, виграти в яку можна лише капітальним ремонтом.
З температурою теж не все просто. Влітку бетонні блоки розжарюються так, що квартира перетворюється на сауну, а взимку — миттєво вистигають.
Без кондиціонера та зовнішнього утеплення ("латки" на фасадах — це вже класика таких районів) вижити з комфортом важко.
Планування хрущовок
Компактна кухня та невеликий балкон — ще одна характерна риса. Але є й зворотний бік. Це райони, де все "своє": дерева вже вище дахів, садочок під вікном, а до метро можна дійти пішки.
Сергій, попри всі нюанси, ставиться до свого житла з філософським спокоєм, навіть до відсутності ліфта.
"Я живу на п’ятому поверсі. Не знаю, чи подобатиметься це мені ближче до 70 років, але думаю, що й тоді навантаження не будуть зайвими", — каже він.
Хрущовки ще довго будуть частиною нашого міста. Головне — не тішити себе ілюзіями. Це житло, яке вимагає повної "перепрошивки" комунікацій ще на старті. Тільки тоді стара квартира стане справді комфортним домом, а не просто дахом над головою.
Як швидко втрачається тепло у хрущовках
Цегляні стіни хрущовок завтовшки 50 см непогано тримають тепло, але застарілі труби та протяги з вікон часто зводять цей плюс нанівець, розповів керівник команди будівельників Володимир Соловко у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.
Вже за 8 годин після вимкнення опалення температура в кімнатах у хрущовки при -10°C на вулиці впаде до +10°C. Якщо ж тепла не буде понад пів доби, готуйтеся до позначки +6°C на термометрі.
Хоч ми й звикли сварити хрущовки за тісні кімнати, свого часу вони витягли мільйони людей із напівпідвалів та комуналок у власне житло з окремим санвузлом. Тоді держава не ставила за мету комфорт — потрібно було просто дати кожній сім’ї швидкий і доступний дах над головою.
Також ми розповідали, що хрущовки досі підкидають приводів для дискусій, особливо через дивну комірчину без вікон, відому в народі як "тещина кімната". Хоч це приміщення і виглядає сьогодні кумедно, його поява була продиктована суворою прагматикою та тогочасними стандартами радянського житлового планування.
