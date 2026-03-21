Дачу у Німеччині можуть змусити знести: 4 головні причини

Німецький дачний кооператив. Фото: Stefan M. Prager

Німеччина славиться суворими правилами, і дачні ділянки тут не виняток. Для багатьох іноземців стає несподіванкою, що навіть власний будиночок у садовому товаристві не дає повної свободи дій. Будь-яка самодіяльність з архітектурою може закінчитися не просто штрафом, а візитом техніки для демонтажу.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які порушення на дачі в Німеччині може обернутися примусовим знесенням.

Читайте також:

Максимальна площа дачного будинку в Німеччині

Найперше, на що дивляться контролюючі органи — це розмір будівлі. Згідно з параграфом 3 федерального закону Bundeskleingartengesetz (BKleingG), площа садового будиночка, включаючи криту терасу, не повинна перевищувати 24 квадратних метри.

Якщо під час чергової перевірки з’ясується, що ви добудували зайвий метр або зробили капітальний навіс, який виходить за ці межі, кооператив вимагатиме негайного повернення до законних параметрів. В іншому випадку — повне знесення через порушення цільового призначення землі, пише Bild.

Заборона на постійне проживання на дачі

Німецька дача — це місце для вирощування моркви та короткого відпочинку, а не повноцінна вілла. Як тільки ви встановлюєте в будинку камін, стаціонарний туалет або проводите повноцінне опалення, будівля юридично перетворюється на житлову.

Це прямо заборонено Abs.2 параграфу 3 BKleingG, оскільки садові ділянки не призначені для постійного проживання. Влада суворо стежить, щоб Kleingarten не перетворювалися на дешеві житлові квартали.

Коли можуть змусити знести дачу в Еімеччині

Рішення про знесення зазвичай не приймається одразу, але є типові ситуації, коли цього не уникнути:

Ви перевищили ліміт площі у 24 кв. м і відмовляєтесь демонтувати зайве. У будинку встановлено обладнання для постійного проживання (кухня, ванна, опалення). Будівля заважає загальному плануванню садового товариства або порушує правила пожежної безпеки. Ви звели фундамент або стіни без погодження з правлінням товариства (Vorstand).

Після офіційного попередження власнику дають обмежений час на виправлення. Ігнорування майже завжди завершується судом.

Правила на дачах в Німеччині

Навіть якщо ви не збираєтеся жити на дачі, будь-яка споруда має відповідати будівельним нормам конкретної федеральної землі (Landesbauordnung). Наприклад, у 2026 році в багатьох регіонах посилили вимоги до екологічності матеріалів та відступів від межі з сусідом.

Що перевіряють найчастіше:

відстань до сусідньої ділянки (зазвичай не менше 3 метрів);

висоту даху (зазвичай обмежена 3,5-4 метрами);

наявність фундаменту (капітальні бетонні заливки часто заборонені).

Якщо ви отримали офіційне попередження (Abmahnung) згідно з параграфом 9 BKleingG, у вас є фіксований час на виправлення ситуації. Ігнорування цих листів — найшвидший шлях до суду та примусового знесення вашої садової оселі.

Як повідомлялось, німецький побут пронизаний суворими приписами, які часто стають несподіванкою для іноземців. Навіть така дрібниця, як розвішування мокрого одягу в кімнаті, може призвести до серйозних штрафів через ризик появи плісняви. Нехтування цими правилами зазвичай закінчується відчутними фінансовими збитками для орендаря.

Також ми розповідали, Німеччина дійсно заслуговує на статус "країни орендарів", проте навіть надійна правова система не гарантує мешканцям повну недоторканність. Попри суворий захист прав споживачів, грубе порушення правил дає орендодавцю цілком легальні підстави для розірвання договору та виселення.

Часті питання

Які штрафи за порушення правил на дачах у Німеччині?

За ігнорування тиші (Ruhezeiten) чи незаконний гриль можна отримати штраф від 50 до 5 000 євро. Проте найсуворіше покарання за самовільне будівництво чи постійне проживання — це термінове розірвання договору оренди без компенсації та вимога знести будинок власним коштом.

Чи може українець купити дачу в Німеччині?

Так, обмежень за громадянством немає. Вам знадобляться закордонний паспорт, гроші на об'єкт і податки (близько 10-12% зверху за нотаріуса та переоформлення). Головне — розрізняти приватну власність та оренду в садовому товаристві, де діють суворі правила: часто заборонено ночувати взимку та будувати великі капітальні споруди.