Чому не можна сушити білизну у квартирі в Німеччині

Будинки у Німеччині.

У Німеччині навіть звичні побутові речі регулюються досить суворо. Сушіння білизни в квартирі — один із таких прикладів, який часто дивує новоприбулих. На перший погляд це дрібниця, але наслідки можуть бути дорогими. Правила залишаються жорсткими, і їх порушення реально б’є по гаманцю.

Німці дуже борються з пліснявою (Schimmel), і для цього є вагомі підстави, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Українську газету.DE.

Під час сушіння одного завантаження пральної машини у повітря випаровується кілька літрів води. У німецьких будинках, які часто дуже добре ізольовані, ця волога моментально осідає на стінах.

Результат передбачуваний: чорні плями в кутах, зіпсована штукатурка і специфічний запах.

Які штрафи за сушіння білизни в квартирі у Німеччині

Якщо через сушіння з’явилася пліснява, відповідальність часто покладають на орендаря. Вартість усунення проблеми може перевищувати 1 000 євро.

У деяких випадках можливі й прямі штрафи або вимога відшкодувати ремонт. Якщо ж орендар ігнорує правила, це може навіть стати підставою для розірвання договору.

Де сушити білизну в Німеччині правильно

Зазвичай у німців є три законні варіанти:

Waschkeller (підвал). У більшості багатоквартирних будинків є спеціальні спільні кімнати для сушіння. Це найзручніше — волога залишається там, а не у вашій спальні. Балкон. Сушити речі на вулиці можна, але за умови, що ваша білизна не "прикрашає" фасад будинку вище рівня перил (це вже питання естетики, яке теж часто прописане в правилах будинку — Hausordnung). Сушильна машина. Це ідеальний вихід. Вона економить час і нерви, хоча й додає цифр у рахунок за електрику.

Що робити, якщо іншого виходу немає

Бувають ситуації, коли прати треба, а підвалу чи балкона немає. У такому разі діє правило "золотої середини":

провітрювання (Lüften) . Це ледь не головна релігія Німеччини. Відкривайте вікна навстіж (не на "провітрювання", а повністю) мінімум тричі на день;

. Це ледь не головна релігія Німеччини. Відкривайте вікна навстіж (не на "провітрювання", а повністю) мінімум тричі на день; опалення . Не намагайтеся економити, вимикаючи батареї взимку. Холодне повітря гірше тримає вологу, що лише прискорює появу плісняви;

. Не намагайтеся економити, вимикаючи батареї взимку. Холодне повітря гірше тримає вологу, що лише прискорює появу плісняви; гігрометр. Купіть маленький прилад за 10 євро. Якщо вологість вище 60% — терміново відчиняйте вікна.

Юридично власник не може повністю заборонити вам сушити шкарпетки чи футболки у квартирі. Але якщо через це на стінах з'являється грибок — відповідальність буде на вас.

Як повідомлялось, німецькі правила сусідського співжиття — це не просто формальність, а глибоко вкорінена культурна звичка поважати чужий спокій. Хоча новоприбулим суворі "години тиші" часто видаються надмірними, більшість цих обмежень базуються на здоровому глузді та чітких судових нормах.

Також ми розповідали, що Німеччина дійсно заслуговує на статус "країни орендарів", проте місцеве законодавство не гарантує мешканцям повну недоторканність. Навіть попри високий рівень захисту прав споживачів, грубі порушення правил дають орендодавцю законні підстави для вашого виселення.

Часті питання

Як правила в'їзду в Німеччину для українців?

Для коротких поїздок достатньо біометричного паспорта (безвіз до 90 днів). Тимчасовий захист офіційно продовжено до березня 2027 року. При в’їзді тепер обов'язково проходять систему EES (фіксація відбитків пальців), а паспорт має бути дійсним мінімум пів року.

Скільки років треба жити в Німеччині, щоб отримати громадянство?

Зазвичай достатньо 5 років законного перебування в країні. Якщо ви маєте визначні успіхи в інтеграції — наприклад, вільно володієте мовою (рівень C1) або займаєтеся волонтерством — термін скорочується до 3 років. Статус біженця також зараховується до цього стажу.