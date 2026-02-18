Відео
За що можуть виселити з орендованого житла у Німеччині — причини

За що можуть виселити з орендованого житла у Німеччині — причини

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 14:32
Оренда житла в Німеччині — за що можуть виселити у 2026 році
Люди гуляють на вулиці в Німеччині. Фото: Новини.LIVE

Німеччину часто називають "країною орендарів", і це правда. Але попри те, що закон тут зазвичай на боці мешканця, він не є всесильним. Якщо ви перетнете певну межу, власник (Vermieter) отримає законне право виставити вас за двері. 

Редакція Новини.LIVE з посиланням на німецьке законодавство розповідає, де ці межі пролягають і на що посилаються орендодавці.

Заборгованість та виселення з житла у Німеччині

Найбільш "залізна" причина для розірвання договору — це гроші. Згідно з параграфом 543 BGB (Цивільного кодексу Німеччини), якщо ви не платите два місяці поспіль або систематично накопичуєте борг, власник має право на так зване fristlose Kündigung — негайне розірвання договору без попередження.

Навіть якщо ви платите, але постійно затримуєте гроші на кілька днів, це теж може стати приводом для прощання. Суди трактують це як порушення довіри.

Суборенда та сусіди у Німеччині

Багато хто намагається "відбити" частину оренди через Airbnb або просто підселити друга. Якщо у вас немає письмового дозволу від власника на суборенду, це прямий шлях до суду. Те саме стосується й інших побутових речей:

  1. Галас. Постійні вечірки або конфлікти з сусідами у години спокою (Ruhezeit).
  2. Бізнес вдома. Не можна перетворювати житло на офіс чи склад без погодження.
  3. Занедбаність. Якщо ви розвели в квартирі плісняву через відсутність провітрювання або зробили перепланування без дозволу, власник може розірвати контракт через "псування майна".

Розірвання договору оренди через Eigenbedarf

Мабуть, найнеприємніша стаття — це параграф 573 BGB. Він дозволяє власнику розірвати договір, якщо квартира потрібна йому особисто або близьким родичам (Eigenbedarf). Власнику недостатньо просто сказати "я так хочу" — він має довести реальну потребу. 

Якщо ви підозрюєте, що вас виселяють просто щоб підняти ціну наступному орендарю (фіктивний Eigenbedarf), це можна і треба оскаржувати, наголошують в благодійні організації Карітас4U.

Як захиститися від виселення в Німеччині

Якщо ви отримали лист про розірвання (Kündigung), не панікуйте. Перевірте наступні моменти:

  • строки. Зазвичай вони становлять від 3 до 9 місяців. Вас не можуть вигнати завтра (хіба що за величезні борги);
  • Sozialklausel (Соціальне застереження). Якщо ви хворієте, вагітні або перебуваєте у поважному віці, переїзд може стати "нестерпним тягарем". У таких випадках закон дозволяє залишитися в житлі навіть за наявності законних підстав для виселення.

У Карітас4U радять — якщо ви живете в Німеччині, вступ до Mieterschutzbund (Спілка захисту орендарів) — це найкраща інвестиція. Вони допоможуть перевірити кожен лист від власника на правомірність.

Як повідомлялось, багато українців, орендуючи житло в Німеччині, переживають справжній побутовий шок, коли знаходять замість готової кухні лише голі стіни з виводами під сантехніку. Хоча для нас порожня кімната виглядає дивно, німці вважають цілком логічним перевозити кухонний гарнітур і техніку з собою при кожному переїзді.

Також ми розповідали про зарплати у Німеччині, де законодавчо встановлено погодинний мінімум (Mindestlohn), нижче якого працедавець не має права платити. Ця норма є обов’язковою для кожного офіційно працевлаштованого, незалежно від наявності німецького паспорта.

