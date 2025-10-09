Компенсація за зруйноване житло в історичних будинках — скільки отримають власники

Постраждалий від атаки РФ дім у Києві. Фото: Новини.LIVE

Власники зруйнованих квартир у будинках, що мають статус об’єктів культурної спадщини, тепер можуть розраховувати на вищі суми компенсацій. Йдеться про житлові сертифікати програми "єВідновлення", які нараховуються за спеціальною формулою.

Як повідомила голова парламентського Комітету з питань державної влади та містобудування Олена Шуляк, для історичних будинків передбачено підвищений коефіцієнт, що напряму впливає на розмір компенсації.

За її словами, станом на вересень 2025 року внаслідок війни було пошкоджено або зруйновано понад 1,5 тисячі будівель, які мають статус культурної спадщини. З 1 жовтня власники таких квартир можуть офіційно подавати заявки на відшкодування через єВідновлення.

Як розраховують суму сертифікатів єВідновлення

Розмір компенсації визначають за кількома критеріями. Один із ключових — коефіцієнт року забудови, який суттєво відрізняється для звичайних і історичних споруд.

"Для будинків, що не мають статусу культурної спадщини, коефіцієнт становить від 0,9 до 1,03. А для тих, що визнані пам’ятками архітектури, — 1,22. Це зафіксовано в постанові Кабінету міністрів №600, яка визначає порядок компенсацій у межах єВідновлення", — пояснила Шуляк.

Крім цього показника, на суму сертифіката впливають:

базова вартість одного квадратного метра житла на вторинному ринку;

регіональний коефіцієнт, що враховує вартість житла в різних областях;

кількість кімнат у квартирі;

площа помешкання (але для розрахунку беруть не більше 150 кв. м);

рік зведення будинку.

Таким чином, квартира в історичній частині міста може оцінюватися дорожче, ніж аналогічна площа у звичайній будівлі.

Відновлення історичного житла стане простішим

Раніше мешканці таких будинків не могли отримати компенсацію через неврегульованість процедур. Складність полягала у вимогах щодо збереження автентичного вигляду та необхідності погоджень із Міністерством культури.

"Ми дуже довго чекали, коли Мінкульт затвердить порядок відновлення, бо багато людей у пам’ятках архітектури просто не мали механізму компенсації. Нарешті рішення знайдено", — зазначила Шуляк.

Тепер, за її словами, порядок узгоджень спрощено завдяки роботі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Усі дозволи, консультації та погодження можна оформити онлайн, без зайвої бюрократії.

Запровадження електронної системи дозволяє оптимізувати терміни ухвалення рішень і контролювати процес на кожному етапі.

"Ми скорочуємо час і процедури, щоб пришвидшити реальне відновлення нашої культурної спадщини. Сподіваємось, що громадяни, які втратили житло в історичних будинках, уже найближчим часом отримають компенсацію і зможуть почати відновлення", — підсумувала Шуляк.

Раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що надає українцям право безоплатно отримати або повернути собі земельну ділянку під житлом чи іншою нерухомістю, знищеною внаслідок російської агресії.

Також ми розповідали, що окремі страхові компанії розробили спеціальні страхові поліси, які забезпечують покриття шкоди, завданої житлу чи автомобілю внаслідок військової агресії. Це надає змогу власникам нерухомості та транспортних засобів отримати фінансовий захист від воєнних ризиків.