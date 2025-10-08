Безплатна земля для власників зруйнованого житла — що пропонує новий закон

Жінка у полі. Фото: Freepik

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який дає українцям право повернути або отримати безплатно землю під зруйнованим майном. Нові норми стосуються громадян, чиї будинки, квартири чи інші об’єкти нерухомості були знищені внаслідок російської агресії.

Відповідний документ ухвалено на засіданні парламенту у середу, 8 жовтня 2025 року, повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Якщо право власності на нерухомість уже припинено в Державному реєстрі речових прав через її руйнування, колишні власники або їхні спадкоємці можуть подати заяву на отримання землі без участі в земельних торгах.

Як отримати землю після зруйнування житла

Законопроєкт №13174 передбачає, що процедура отримання ділянки буде максимально спрощеною. Для цього потрібно:

звернутися до органу місцевого самоврядування за місцем розташування ділянки;

подати заяву на безоплатне отримання землі;

додати документи, що підтверджують факт руйнування майна;

надати докази права власності до моменту втрати об’єкта.

Якщо цільове призначення землі збігається з тим, яке мало зруйноване майно, забудову можна розпочати без нової містобудівної документації. Це значно скорочує час і дозволяє швидше відновити житло.

Скільки часу діятиме право на безплатну землю

Закон працюватиме протягом усього періоду воєнного стану і ще п’ять років після його завершення.

"Це дає українцям можливість поступово оформити документи, не ризикуючи втратити право на компенсацію", — наголошено в документі.

Такий тривалий строк дозволить державі ефективно впровадити систему відновлення зруйнованих територій і запобігти хаотичним забудовам.

Як держава контролюватиме законність

Щоб уникнути зловживань, закон передбачає сувору перевірку всіх заяв через державні реєстри. Отримати землю зможуть лише ті, чиї об’єкти нерухомості справді зруйновані.

Контроль відбуватиметься за допомогою:

єдиної бази зруйнованого житла,

підтверджених актів обстеження,

електронної верифікації власників,

обміну даними між місцевими радами та міністерствами.

Цей механізм забезпечує прозорість і виключає можливість подвійного отримання ділянок, вважають автори законопроєкту.

Що ще передбачає закон для громад і дипломатів

Документ містить низку додаткових положень, важливих для державного управління:

Міністерство захисту довкілля зможе затверджувати методику визначення шкоди, завданої землі через бойові дії або забруднення;

дипломатичні представництва можуть бути звільнені від орендної плати за землю, якщо це передбачено міжнародними договорами;

місцеві громади отримають більше прав для відновлення пошкоджених територій без складних бюрократичних процедур.

Такі норми дозволяють ефективніше керувати процесом відновлення інфраструктури на місцях, говориться в пояснювальній записці.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення, що дозволяє власникам житла у пам'ятках архітектури використовувати сертифікати програми "єВідновлення". Відтепер державні кошти можна офіційно спрямовувати на ремонт квартир та будинків, які розташовані у будівлях зі статусом культурної спадщини.

Також ми розповідали, що деякі українські страховики включили до своїх полісів покриття збитків, завданих житлу чи автомобілям у результаті військової агресії.