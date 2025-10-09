Видео
Главная Рынок недвижимости Кто из украинцев получит больше компенсации за разрушенное жилье

Кто из украинцев получит больше компенсации за разрушенное жилье

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 17:05
Компенсация за разрушенное жилье в исторических домах — сколько получат владельцы
Пострадавший от атаки РФ дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Владельцы разрушенных квартир в домах, имеющих статус объектов культурного наследия, теперь могут рассчитывать на более высокие суммы компенсаций. Речь идет о жилищных сертификатах программы "єВідновлення", которые начисляются по специальной формуле.

Как сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам государственной власти и градостроительства Елена Шуляк, для исторических домов предусмотрен повышенный коэффициент, который напрямую влияет на размер компенсации.

Читайте также:

По ее словам, по состоянию на сентябрь 2025 года в результате войны было повреждено или разрушено более 1,5 тысячи зданий, имеющих статус культурного наследия. С 1 октября владельцы таких квартир могут официально подавать заявки на возмещение через ''єВідновлення''.

Как рассчитывают сумму сертификатов ''єВідновлення''

Размер компенсации определяют по нескольким критериям. Один из ключевых — коэффициент года застройки, который существенно отличается для обычных и исторических сооружений.

"Для домов, не имеющих статуса культурного наследия, коэффициент составляет от 0,9 до 1,03. А для тех, что признаны памятниками архитектуры, — 1,22. Это зафиксировано в постановлении Кабинета министров №600, которое определяет порядок компенсаций в рамках єВідновлення", — пояснила Шуляк.

Кроме этого показателя, на сумму сертификата влияют:

  • базовая стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке;
  • региональный коэффициент, учитывающий стоимость жилья в разных областях;
  • количество комнат в квартире;
  • площадь помещения (но для расчета берут не более 150 кв. м);
  • год возведения дома.

Таким образом, квартира в исторической части города может оцениваться дороже, чем аналогичная площадь в обычном здании.

Восстановление исторического жилья станет проще

Ранее жители таких домов не могли получить компенсацию из-за неурегулированности процедур. Сложность заключалась в требованиях по сохранению аутентичного вида и необходимости согласований с Министерством культуры.

"Мы очень долго ждали, когда Минкульт утвердит порядок восстановления, потому что многие люди в памятниках архитектуры просто не имели механизма компенсации. Наконец решение найдено", — отметила Шуляк.

Теперь, по ее словам, порядок согласований упрощен благодаря работе Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССБ). Все разрешения, консультации и согласования можно оформить онлайн, без лишней бюрократии.

Внедрение электронной системы позволяет оптимизировать сроки принятия решений и контролировать процесс на каждом этапе.

"Мы сокращаем время и процедуры, чтобы ускорить реальное восстановление нашего культурного наследия. Надеемся, что граждане, которые потеряли жилье в исторических домах, уже в ближайшее время получат компенсацию и смогут начать восстановление", — подытожила Шуляк.

Ранее Верховная Рада приняла законопроект, предоставляющий украинцам право бесплатно получить или вернуть себе земельный участок под жильем или другой недвижимостью, уничтоженной в результате российской агрессии.

Также мы рассказывали, что отдельные страховые компании разработали специальные страховые полисы, которые обеспечивают покрытие ущерба, причиненного жилью или автомобилю в результате военной агрессии. Это позволяет владельцам недвижимости и транспортных средств получить финансовую защиту от военных рисков.

недвижимость обстрелы компенсация Елена Шуляк єВідновлення
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
