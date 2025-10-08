Бесплатная земля для владельцев разрушенного жилья — что предлагает новый закон

Женщина в поле. Фото: Freepik

Верховная Рада поддержала законопроект, который дает украинцам право вернуть или получить бесплатно землю под разрушенным имуществом. Новые нормы касаются граждан, чьи дома, квартиры или другие объекты недвижимости были уничтожены в результате российской агрессии.

Соответствующий документ принят на заседании парламента в среду, 8 октября 2025 года, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Если право собственности на недвижимость уже прекращено в Государственном реестре вещных прав из-за ее разрушения, бывшие владельцы или их наследники могут подать заявление на получение земли без участия в земельных торгах.

Как получить землю после разрушения жилья

Законопроект №13174 предусматривает, что процедура получения участка будет максимально упрощенной. Для этого нужно:

обратиться в орган местного самоуправления по месту расположения участка;

подать заявление на бесплатное получение земли;

приложить документы, подтверждающие факт разрушения имущества;

предоставить доказательства права собственности до момента потери объекта.

Если целевое назначение земли совпадает с тем, которое имело разрушенное имущество, застройку можно начать без новой градостроительной документации. Это значительно сокращает время и позволяет быстрее восстановить жилье.

Сколько времени будет действовать право на бесплатную землю

Закон будет работать в течение всего периода военного положения и еще пять лет после его завершения.

"Это дает украинцам возможность постепенно оформить документы, не рискуя потерять право на компенсацию", — отмечается в документе.

Такой длительный срок позволит государству эффективно внедрить систему восстановления разрушенных территорий и предотвратить хаотичные застройки.

Как государство будет контролировать законность

Чтобы избежать злоупотреблений, закон предусматривает строгую проверку всех заявлений через государственные реестры. Получить землю смогут только те, чьи объекты недвижимости действительно разрушены.

Контроль будет происходить с помощью:

единой базы разрушенного жилья,

подтвержденных актов обследования,

электронной верификации владельцев,

обмена данными между местными советами и министерствами.

Этот механизм обеспечивает прозрачность и исключает возможность двойного получения участков, считают авторы законопроекта.

Что еще предусматривает закон для общин и дипломатов

Документ содержит ряд дополнительных положений, важных для государственного управления:

Министерство защиты окружающей среды сможет утверждать методику определения ущерба, нанесенного земле из-за боевых действий или загрязнения;

дипломатические представительства могут быть освобождены от арендной платы за землю, если это предусмотрено международными договорами;

местные общины получат больше прав для восстановления поврежденных территорий без сложных бюрократических процедур.

Такие нормы позволяют эффективнее управлять процессом восстановления инфраструктуры на местах, говорится в пояснительной записке.

Ранее Кабинет министров принял решение, позволяющее владельцам жилья в памятниках архитектуры использовать сертификаты программы "єВідновлення". Отныне государственные средства можно официально направлять на ремонт квартир и домов, расположенных в зданиях со статусом культурного наследия.

Также мы рассказывали, что некоторые украинские страховщики включили в свои полисы покрытие убытков, причиненных жилью или автомобилям в результате военной агрессии.