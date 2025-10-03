єВідновлення для зруйнованого житла в історичних будівлях — що змінилося в умовах програми

Зруйновані будівлі. Фото: Суспільне Запоріжжя

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке стало знаковим для власників житла у пам’ятках архітектури. Держава офіційно дозволила використання сертифікатів програми "єВідновлення" для ремонту квартир та будинків, розташованих у будівлях, що мають статус культурної спадщини.

Це означає, що люди, які роками чекали на можливість відновити своє житло у старовинних будинках, отримали реальний інструмент для дій, повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

"Ми скорочуємо час і процедури, щоб прискорити реальне відновлення нашої культурної спадщини", — наголосила т.в.о. голови відомства Тетяна Бережна.Тетяна Бережна.

Як скористатися єВідновленням для історичних об'єктів

Раніше власники таких квартир стикалися з подвійними проблемами: потрібно було не лише оформлювати допомогу на відновлення, а й отримувати складні погодження від органів охорони культурної спадщини. Це створювало ситуації, коли процес затягувався на роки.

Тепер держава впровадила новий порядок:

сертифікати єВідновлення поширюються на всі житлові приміщення у будівлях культурної цінності;

процедури погоджень перевели у цифрову площину через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва;

спрощено отримання дозволів на проведення робіт, зокрема ремонтних та реставраційних.

Таким чином, власники не залишаються наодинці з бюрократією, а отримують чіткий алгоритм дій.

Єдина державна система у сфері будівництва

Цифровізація стала одним із ключових елементів нововведення. Через Єдину систему власники житла в історичних будівлях тепер можуть подавати заяви, відстежувати статус розгляду, отримувати погодження без відвідування десятків установ.

За словами Бережної, менше бюрократії, оптимізовані процеси — це основний принцип, який заклали у реформу. Адже швидкість прийняття рішень у випадку культурної спадщини визначає не лише комфорт людей, а й збереження історичного обличчя міст.

Перспективи для власників житла у пам’ятках архітектури

Запуск нових правил означає, що десятки тисяч українців, чиї квартири у старовинних будинках постраждали від обстрілів, зможуть розпочати реальні відновлювальні роботи.

Також це сигнал і для громад: тепер історичні центри міст мають шанс не перетворитися на руїни, а відродитися завдяки поєднанню сучасних технологій та дбайливого ставлення до архітектурної спадщини.

У майбутньому передбачають також розширення переліку робіт, які можна буде профінансувати через сертифікати єВідновлення. Це стосується не лише базових ремонтів, а й комплексних реставрацій, що дозволять зберегти автентичність фасадів і внутрішніх елементів.

