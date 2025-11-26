На якій відстані від паркану можна садити дерево, щоб не порушити права сусідів — норми у 2025 році

Дерева біля паркану. Фото: Garden Studio Design

Власники земельних ділянок часто стикаються з питанням, на якій відстані від паркану можна садити дерево, щоб не спричинити конфліктів із сусідами та не порушити чинного законодавства. Це питання регулюється нормами, які забезпечують баланс між правом власності та добросусідством.

Редакція Новини.LIVE розповідає, яка дозволена відстань висадки дерев від паркану.

Реклама

Читайте також:

В Україні правила розміщення зелених насаджень біля меж ділянок визначені Державними будівельними нормами Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій". Ці норми встановлюють мінімальні дистанції, яких потрібно дотримуватися, щоб дерево не затінювало сусідню територію, не руйнувало огорожу й не створювало небезпеки.

У ДБН вказано такі обов’язкові відстані:

кущі — не менше 1 метра;

дерева до 3-5 метрів — не менше 4 метрів;

високорослі дерева понад 5 метрів — не менше 6 метрів.

Ці правила допомагають уникнути пошкоджень від кореневої системи, надмірного затінення та небезпечного нахилу гілок.

Однак місцеві Правила благоустрою можуть встановлювати додаткові вимоги, тому перед висадкою краще перевірити норми у своїй громаді.

Що робити, якщо сусід посадив дерево на межі

Порушення відстаней часто створює реальні проблеми: гілки нависають над городом, коріння підриває фундамент паркану або велика крона перекриває сонячне світло. У таких ситуаціях власник може діяти в межах закону та вимагати дотримання добросусідства.

Стаття 103 Цивільного кодексу України зобов’язує сусідів використовувати землю так, щоб не завдавати шкоди один одному. Частина друга цієї статті дає право вимагати припинення дій, які створюють ризик шкоди.

Якщо дерево посаджено з порушенням і заважає користуванню вашою ділянкою, ви маєте законні підстави звернутися до сусіда з вимогою усунути порушення.

Стаття 109 ЦКУ дозволяє обрізати гілки та корені, що проникли на вашу територію, але лише в межах ділянки. Перед обрізуванням бажано письмово попередити власника дерева, щоб уникнути подальших суперечок.

У випадку, коли сусід відмовляється реагувати, питання може бути передане до суду. При розгляді справи суд спирається на ЦКУ, ДБН та статтю 91 Земельного кодексу України, яка зобов’язує власників земель дотримуватися правил добросусідства.

Як повідомлялось, питання підтримання чистоти на прилеглих до приватних ділянок територіях є важливим для громад. Власники землі зобов'язані піклуватися не лише про свою територію, але й про частину, що прилягає до паркану, включаючи тротуари та зелені насадження. Порушення цих правил, чітко прописаних місцевою владою, може призвести до накладення штрафів.

Також ми розповідали, що не всі приватні будинки мають змогу підключитися до централізованої каналізації, тому їхні власники змушені самостійно вирішувати питання відведення стічних вод. Перш ніж облаштовувати вигрібну яму, українцям критично важливо з'ясувати всі нормативи розташування, включаючи необхідну відстань до сусідніх ділянок. Дотримання цих правил дозволить уникнути штрафів і запобігти можливим конфліктам із сусідами.