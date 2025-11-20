Яка дозволена висота паркану між сусідами в Україні та коли можна будувати вище

Паркан на земельній ділянці. Фото: kievzem.com.ua

Власна ділянка землі для більшості українців давно стала місцем безпеки, тиші та відпочинку. Тому питання огорожі та меж між сусідами постійно залишається на першому плані. Особливо гостро постає тема висоти паркану, адже від неї залежить комфорт обох сторін.

Як розповів Новини.LIVE юрист Олег Козляк, в приватному секторі діє чітке правило: огорожа між сусідніми ділянками не має перевищувати 2 метри.

Реклама

Читайте також:

Саме це значення закріплене у будівельних нормативах, і воно вважається стандартом для присадибних, садових та дачних територій.

"Одна з найчастіших тем спорів у суді між сусідами — це висота огорожі. Закон дозволяє максимум 2 метри між суміжними ділянками", — пояснив Козляк.

З боку вулиці допускається більш масивна конструкція — до 2,5 метра. Такі вимоги вважаються достатніми, щоб забезпечити приватність, але не створювати тінь чи перешкоди для сусідніх будівель.

Щоб уникнути конфліктів, варто ще на етапі встановлення огорожі узгоджувати її параметри, особливо якщо планується непрозора конструкція.

Корисно врахувати:

межі ділянки повинні бути оформлені документально;

паркан не може виступати за кадастрову лінію;

непрозора огорожа краще погоджена письмово.

Коли дозволена висота паркану може бути перевищена

Попри стандартні обмеження, існують винятки, коли закон дозволяє будувати значно вище. Найвідоміший з них стосується пасік. Якщо на території є бджолині сім’ї, огорожа повинна бути не нижчою за 2,5 метра, щоб бджоли підіймалися під час вильоту та не створювали небезпеку для сусідів.

Ця вимога встановлює тільки мінімальну висоту. Тому пасічники можуть офіційно зводити огорожі й на 3, і на 5 метрів — головне, не порушувати меж і не загороджувати доступ до комунікацій.

Винятки із загальних норм:

наявність пасіки на ділянці;

потреба в захисті тварин або обладнання;

об’єктивні умови рельєфу.

Що буде, якщо перевищити дозволену висоту паркану

Суди щороку фіксують десятки спорів щодо надмірних парканів, які створюють тінь, заважають огляду або ускладнюють доступ до світла. За словами Козляка, наслідки можуть бути серйозними.

"Якщо паркан перевищує дозволену висоту і створює незручності, сусід має право звернутися до суду. Рішення може зобов’язати власника знизити огорожу або навіть демонтувати її", — зазначив юрист.

Також можливий штраф за порушення правил благоустрою. У деяких громадах контролюючі органи здійснюють перевірки за скаргами сусідів і можуть виписати припис на усунення порушення.

Можливі наслідки перевищення висоти паркану:

демонтаж або обрізання конструкції;

штраф за порушення благоустрою;

обов’язок відновити межі ділянки.

Як повідомлялось, будівництво паркану на схильній ділянці потребує ретельного планування, щоб поєднати естетичну привабливість із практичністю та дотриманням законодавчих норм. Точне вирівнювання паркану на такій нерівній місцевості є ключовим для запобігання конфліктам та забезпечення довговічності конструкції.

Також ми розповідали, що поширене серед власників землі в Україні переконання, що вони можуть розпоряджатися своєю ділянкою на власний розсуд, насправді обмежується законом. Це право не є абсолютним і має чіткі законодавчі межі та заборони, які необхідно дотримуватись. Ігнорування цих правил може призвести до серйозних наслідків: від значних штрафів до реальної загрози втрати права на користування земельною ділянкою.