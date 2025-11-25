Хто має прибирати біля паркану та яка відповідальність власників за прилеглу територію

Чоловік прибирає на ділянці. Фото: Freepik

Питання чистоти біля приватних ділянок залишається актуальним для багатьох громад. Закон зобов’язує власників та користувачів землі стежити не лише за межами своєї території, а й за тією частиною, що прилягає до їхнього паркану. Це стосується тротуарів, зелених смуг, кущів та газонів. Місцеві органи самоврядування чітко прописують правила, а за їх порушення можуть накладати штрафи.

У Законі України "Про благоустрій населених пунктів" наголошено, що кожен, хто користується прилеглою ділянкою благоустрою, повинен підтримувати її в охайному стані. Саме тому територія під огорожею не є "нічийною" — відповідальність лежить на власнику або орендарі.

Які обов'язки має власник

На офіційних ресурсах громад можна знайти розгорнуті вимоги щодо догляду за такими територіями.

"Громадяни зобов’язані утримувати об’єкти благоустрою, що перебувають у їхній власності або користуванні, а також прилеглі до них території", — підкреслюють у Мурованокуриловецькій селищній раді.

До регулярних обов’язків входять:

знищення бур’янів та боротьба з карантинними рослинами;

скошування трави, якщо її висота перевищує 10 см;

прибирання залишків рослинності у день проведення робіт;

недопущення накопичення будматеріалів чи сміття за межами приватної ділянки.

Своєю чергою Лугинська громада Житомирської області також нагадує, що охайність біля огорожі — відповідальність саме власника або користувача землі.

"Підтримання чистоти присадибної та прилеглої території – обов’язок кожного домоволодіння", — кажуть у відомстві.

Штрафи за неприбрану територію

Порушення правил благоустрою тягне за собою адміністративні санкції. Для громадян передбачені штрафи від 340 до 1 360 грн. Для посадових осіб — від 850 до 1 700 грн. Це стимулює дотримуватися правил та не залишати прилеглу територію без догляду.

Громади дедалі частіше проводять перевірки, адже чистота вулиць напряму впливає на комфорт мешканців і загальний вигляд населеного пункту. Тому регулярний догляд під огорожею — не лише вимога закону, а й прояв відповідальності перед сусідами та громадою.

