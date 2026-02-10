Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Додаткові платежі при даруванні квартири — про які витрати знають не всі

Додаткові платежі при даруванні квартири — про які витрати знають не всі

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 17:31
Дарування квартири в Україні у 2026 році — які існують додаткові витрати, податки та збори
Люди з документами. Фото: Freepik

В Україні договір дарування залишається одним із найпоширеніших способів передати квартиру іншій людині. Найчастіше його використовують у межах родини, однак навіть у таких випадках власники житла стикаються з витратами, про які заздалегідь знають не всі. Здавалося б, процедура проста: підписали документи у нотаріуса — і справу зроблено. 

Але на практиці у 2026 році дарча часто тягне за собою низку витрат, які стають сюрпризом навіть для близьких родичів, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на експертів АН "Маяк".

Реклама
Читайте також:

Скільки коштує оформлення дарчої у 2026 році

Якщо ви плануєте йти до нотаріуса, однією лише шоколадкою не обійдеться. Мінімальний "вхідний квиток" для оформлення угоди між близькими родичами зараз стартує від 8 500-10 000 грн.

Це база, яка складається з кількох обов’язкових платежів:

  1. Нотаріальні послуги. Приватні нотаріуси беруть за роботу від 4 000 грн, залежно від складності перевірки документів.
  2. Держмито. Це незмінний 1% від оціночної вартості квартири.
  3. Реєстрація у реєстрах. Стандартний збір — близько 330 грн, але якщо право власності потрібно "на вчора", сума може злетіти до 10-15 тисяч за терміновість.
  4. Оцінка майна. Без "папірця" від оцінювача нотаріус не зможе вирахувати мито. Це ще плюс 1 500-2 500 грн до бюджету.

Витрати при даруванні квартири близьким родичам

Найбільш вигідний варіант — це дарування родичам першого та другого ступеня (батьки, діти, чоловік/дружина, а також брати, сестри, онуки та дідусі з бабусями). Тут держава дає "зелене світло": ПДФО (0%) та військовий збір (0%) не сплачуються. Ви оплачуєте лише саму процедуру оформлення, послуги нотаріуса та держмито. 

У деяких випадках нотаріуси дозволяють не робити нову оцінку, якщо квартира вже є в базі з актуальними даними, що трохи економить кошти.

Податки при даруванні сторонній людині

Якщо ж ви вирішили подарувати житло другу, далекому родичу або взагалі сторонній людині, готуйтеся до серйозних цифр. Отримувач подарунка стає платником податків:

  • 5% — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
  • 5% — військовий збір.

Тобто сумарно доведеться віддати державі 10% від вартості квартири. Наприклад, якщо квартиру оцінили у 2 млн грн, лише податків доведеться заплатити 200 тисяч. У цьому випадку оцінка майна є суворо обов’язковою — без неї податкова просто не "пропустить" угоду.

Дарування квартири іноземцю або від нерезиденту

Найдорожчий сценарій — коли у грі бере участь іноземець. Якщо дарувальник або обдаровуваний не є резидентом України, ставка ПДФО стрибає до 18%, до яких додаємо 5% військового збору. Разом — 23%. 

При цьому нерезидент має сплатити ці податки ще до моменту підписання договору, інакше нотаріус просто не поставить свою печатку.

Які наслідки фіктивного дарування квартири

Фіктивне дарування — це угода, яка укладається з метою приховати справжню природу операції, наприклад, замість продажу нерухомості, розповіла нотаріус Галина Ненченко  у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн. Така практика, за її словами, може мати серйозні правові наслідки. 

"Якщо суд встановить, що дарування було укладене з метою приховати продаж, угода може бути визнана недійсною. Це означає, що сторони повертаються у початковий стан, а майно повертається власнику", — розповіла вона.

Також фіктивне дарування, за словами нотаріуса, може призвести до донарахування податків і штрафів, оскільки продаж нерухомості оподатковується і має інші фінансові зобов’язання.

"У випадках навмисного введення в оману державних органів або інших сторін, може бути застосована цивільна або кримінальна відповідальність", — наголосила Ненченко.

Покупець, який погодився на "дарування", юридично не захищений. Якщо угоду анулюють, довести факт передачі грошей за документально "безплатну" квартиру буде майже неможливо.

Раніше ми розповідали, що краще обрати — договір дарування нерухомості чи заповіт. А також, яке майно не можна подарувати навіть близьким родичам.

податки нерухомість квартира подарунок документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації