Дарування квартири в Україні у 2026 році — які існують додаткові витрати, податки та збори

В Україні договір дарування залишається одним із найпоширеніших способів передати квартиру іншій людині. Найчастіше його використовують у межах родини, однак навіть у таких випадках власники житла стикаються з витратами, про які заздалегідь знають не всі. Здавалося б, процедура проста: підписали документи у нотаріуса — і справу зроблено.

Але на практиці у 2026 році дарча часто тягне за собою низку витрат, які стають сюрпризом навіть для близьких родичів, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на експертів АН "Маяк".

Скільки коштує оформлення дарчої у 2026 році

Якщо ви плануєте йти до нотаріуса, однією лише шоколадкою не обійдеться. Мінімальний "вхідний квиток" для оформлення угоди між близькими родичами зараз стартує від 8 500-10 000 грн.

Це база, яка складається з кількох обов’язкових платежів:

Нотаріальні послуги. Приватні нотаріуси беруть за роботу від 4 000 грн, залежно від складності перевірки документів. Держмито. Це незмінний 1% від оціночної вартості квартири. Реєстрація у реєстрах. Стандартний збір — близько 330 грн, але якщо право власності потрібно "на вчора", сума може злетіти до 10-15 тисяч за терміновість. Оцінка майна. Без "папірця" від оцінювача нотаріус не зможе вирахувати мито. Це ще плюс 1 500-2 500 грн до бюджету.

Витрати при даруванні квартири близьким родичам

Найбільш вигідний варіант — це дарування родичам першого та другого ступеня (батьки, діти, чоловік/дружина, а також брати, сестри, онуки та дідусі з бабусями). Тут держава дає "зелене світло": ПДФО (0%) та військовий збір (0%) не сплачуються. Ви оплачуєте лише саму процедуру оформлення, послуги нотаріуса та держмито.

У деяких випадках нотаріуси дозволяють не робити нову оцінку, якщо квартира вже є в базі з актуальними даними, що трохи економить кошти.

Податки при даруванні сторонній людині

Якщо ж ви вирішили подарувати житло другу, далекому родичу або взагалі сторонній людині, готуйтеся до серйозних цифр. Отримувач подарунка стає платником податків:

5% — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% — військовий збір.

Тобто сумарно доведеться віддати державі 10% від вартості квартири. Наприклад, якщо квартиру оцінили у 2 млн грн, лише податків доведеться заплатити 200 тисяч. У цьому випадку оцінка майна є суворо обов’язковою — без неї податкова просто не "пропустить" угоду.

Дарування квартири іноземцю або від нерезиденту

Найдорожчий сценарій — коли у грі бере участь іноземець. Якщо дарувальник або обдаровуваний не є резидентом України, ставка ПДФО стрибає до 18%, до яких додаємо 5% військового збору. Разом — 23%.

При цьому нерезидент має сплатити ці податки ще до моменту підписання договору, інакше нотаріус просто не поставить свою печатку.

Які наслідки фіктивного дарування квартири

Фіктивне дарування — це угода, яка укладається з метою приховати справжню природу операції, наприклад, замість продажу нерухомості, розповіла нотаріус Галина Ненченко у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн. Така практика, за її словами, може мати серйозні правові наслідки.

"Якщо суд встановить, що дарування було укладене з метою приховати продаж, угода може бути визнана недійсною. Це означає, що сторони повертаються у початковий стан, а майно повертається власнику", — розповіла вона.

Також фіктивне дарування, за словами нотаріуса, може призвести до донарахування податків і штрафів, оскільки продаж нерухомості оподатковується і має інші фінансові зобов’язання.

"У випадках навмисного введення в оману державних органів або інших сторін, може бути застосована цивільна або кримінальна відповідальність", — наголосила Ненченко.

Покупець, який погодився на "дарування", юридично не захищений. Якщо угоду анулюють, довести факт передачі грошей за документально "безплатну" квартиру буде майже неможливо.

Раніше ми розповідали, що краще обрати — договір дарування нерухомості чи заповіт. А також, яке майно не можна подарувати навіть близьким родичам.