Дарение квартиры в Украине в 2026 году — какие существуют дополнительные расходы, налоги и сборы

В Украине договор дарения остается одним из самых распространенных способов передать квартиру другому человеку. Чаще всего его используют в рамках семьи, однако даже в таких случаях владельцы жилья сталкиваются с затратами, о которых заранее знают не все. Казалось бы, процедура проста: подписали документы у нотариуса — и дело сделано.

Но на практике в 2026 году дарственная часто влечет за собой ряд расходов, которые становятся сюрпризом даже для близких родственников, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на экспертов АН "Маяк".

Сколько стоит оформление дарственной в 2026 году

Если вы планируете идти к нотариусу, одной лишь шоколадкой не обойдется. Минимальный "входной билет" для оформления сделки между близкими родственниками сейчас стартует от 8 500-10 000 грн.

Это база, которая состоит из нескольких обязательных платежей:

Нотариальные услуги. Частные нотариусы берут за работу от 4 000 грн, в зависимости от сложности проверки документов. Госпошлина. Это неизменный 1% от оценочной стоимости квартиры. Регистрация в реестрах. Стандартный сбор — около 330 грн, но если право собственности нужно "на вчера", сумма может взлететь до 10-15 тысяч за срочность. Оценка имущества. Без "бумажки" от оценщика нотариус не сможет высчитать пошлину. Это еще плюс 1 500-2 500 грн в бюджет.

Расходы при дарении квартиры близким родственникам

Наиболее выгодный вариант — это дарение родственникам первой и второй степени (родители, дети, муж/жена, а также братья, сестры, внуки и дедушки с бабушками). Здесь государство дает "зеленый свет": НДФЛ (0%) и военный сбор (0%) не уплачиваются. Вы оплачиваете только саму процедуру оформления, услуги нотариуса и госпошлину.

В некоторых случаях нотариусы позволяют не делать новую оценку, если квартира уже есть в базе с актуальными данными, что немного экономит средства.

Налоги при дарении постороннему человеку

Если же вы решили подарить жилье другу, дальнему родственнику или вообще постороннему человеку, готовьтесь к серьезным цифрам. Получатель подарка становится плательщиком налогов:

5% — налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

5% — военный сбор.

То есть суммарно придется отдать государству 10% от стоимости квартиры. Например, если квартиру оценили в 2 млн грн, только налогов придется заплатить 200 тысяч.

В этом случае оценка имущества является строго обязательной — без нее налоговая просто не "пропустит" сделку.

Дарение квартиры иностранцу или от нерезиденту

Самый дорогой сценарий — когда в игре участвует иностранец. Если даритель или одариваемый не является резидентом Украины, ставка НДФЛ прыгает до 18%, к которым добавляем 5% военного сбора. Итого — 23%.

При этом нерезидент должен уплатить эти налоги еще до момента подписания договора, иначе нотариус просто не поставит свою печать.

Какие последствия фиктивного дарения квартиры

Фиктивное дарение — это сделка, которая заключается с целью скрыть истинную природу сделки, например, вместо продажи недвижимости, рассказала нотариус Галина Ненченко в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн. Такая практика, по ее словам, может иметь серьезные правовые последствия.

"Если суд установит, что дарение было заключено с целью скрыть продажу, сделка может быть признана недействительной. Это означает, что стороны возвращаются в исходное состояние, а имущество возвращается владельцу", — рассказала она.

Также фиктивное дарение, по словам нотариуса, может привести к доначислению налогов и штрафов, поскольку продажа недвижимости облагается налогом и имеет другие финансовые обязательства.

"В случаях намеренного введения в заблуждение государственных органов или других сторон, может быть применена гражданская или уголовная ответственность", — подчеркнула Ненченко.

Покупатель, который согласился на "дарение", юридически не защищен. Если сделку аннулируют, доказать факт передачи денег за документально "бесплатную" квартиру будет почти невозможно.

Покупатель, который согласился на "дарение", юридически не защищен. Если сделку аннулируют, доказать факт передачи денег за документально "бесплатную" квартиру будет почти невозможно.