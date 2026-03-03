Ціни на готелі Балі — де знайти найдешевше проживання на Booking у березні

Ціни на готелі Балі у березні здивували туристів. Фото: Booking, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Березень на Балі — це той магічний час, коли сезон дощів поступово відступає, а ціни на житло ще не встигли злетіти до небес. Якщо ви думали, що екзотичний острів доступний лише мільйонерам, то вартість проживання у готелях на острові вас приємно здивують.

Виявляється, жити в столиці острова, Денпасарі, можна дешевше, ніж пообідати у київському фастфуді, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані порталу Booking.

Найдешевші готелі Балі у березні 2026 року

Для тих, хто шукає справжній "лоукост" і не планує проводити весь день у номері, Денпасар пропонує варіанти за смішні гроші.

Лише за 5 доларів на добу можна зняти номер у Hotel Warta Dua. Це не просто ліжко, а повноцінний простір для двох з кондиціонером та власною терасою.

Готель з номерами за 5 дол./доба. Фото: Booking

Якщо ж ви віддаєте перевагу роздільним ліжкам, Hotel Warta Sari пропонує варіант за 6 доларів, а Hotel Candra Adigraha — за 8 доларів.

Готель з номерами за 6 дол./доба. Фото: Booking

Готель з номерами за 8 дол./доба. Фото: Booking 1 / 2



Де зекономити на проживанні Балі

Якщо бюджет дозволяє трохи розгулятися, але хочеться приватності, зверніть увагу на вілли. Навіть за мінімальний бюджет на Балі можна отримати гостинність, про яку в Європі годі й мріяти.

Наприклад, The Green Home Bali пропонує величезну віллу на 300 квадратів з власним басейном за 91 долар. Для компанії з чотирьох людей це вийде близько 23 доларів з людини — цілком притомна ціна за розкіш.

Вілла на Балі за 91 дол./доба. Фото: Booking

Для тих, хто не звик рахувати кошти та прагне преміального сервісу, острів теж має пропозиції. Найвищий цінник у березні тримає Urbanview Hotel Arta Guna Casa 2. Номер делюкс тут коштує 596 доларів за добу.

Готель Urbanview Hotel Arta Guna Casa. Фото: Booking

Що ви отримаєте за ці гроші:

величезне королівське ліжко з преміальною білизною;

повний набір елітної косметики у ванній;

максимальну ізоляцію від гамору та повний релакс.

Зазначимо, що раннє бронювання та порівняння пропозицій дозволяють зафіксувати найвигідніші умови.

Де відпочити весною на курортах "все включено"

Плануючи весняну відпустку у 2026 році, варто звернути увагу на європейські курорти, що працюють за системою "все включено". Як зазначила туроператор Тетяна Іващук в коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, найбільш популярні напрямки в цьому контексті — Анталія, Аланія, Сіде, де тижневий відпочинок у готелях високого класу обійдеться цілком помірно.

Головна перевага поїздок у березні чи травні полягає у відсутності натовпів та приємних знижках від готельєрів.

Окрім звичної Туреччини, фахівчиня радить придивитися до іспанських узбереж Коста-Брава та Коста-Дорада, які залишаються відносно доступними для українців.

"У березні-квітні можна відпочити тиждень у п’ятизірковому готелі за суму до 600-650 євро", — додає Іващук, підкреслюючи вигоду раннього бронювання.

Такий формат дозволяє гармонійно поєднувати релакс у спа-зонах із цікавими екскурсіями без зайвих витрат.

Як повідомлялось, раніше дубайські квадратні метри вважалися безпрограшним варіантом для капіталу, але цей міф розсипається на очах. Конфлікт із Іраном додав ринку нервовості, через що готельний бізнес та девелопери вже почали підраховувати серйозні збитки.

Також ми розповідали, що зважаючи на різке загострення ситуації в регіоні та затримки рейсів у сусідніх країнах, поїздка до Єгипту зараз виглядає доволі ризикованою. Варто зважити, чи готові ви до можливих проблем із поверненням додому та потенційних труднощів із відшкодуванням коштів від турфірм у разі форс-мажору.