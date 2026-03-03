Дешевые отели Бали — самые низкие цены на Booking

Дешевые отели Бали — кто предлагает самые низкие цены на Booking
Поездка на Бали в марте 2026 года — это отличный шанс поймать низкие цены на жилье, пока высокий сезон идет на убыль. Из-за снижения спроса жилье становится более доступным, что делает отдых максимально выгодным.
Оказывается, жить в столице острова, Денпасаре, можно дешевле, чем пообедать в киевском фастфуде, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные портала Booking.
Самые дешевые отели Бали в марте 2026 года
Для тех, кто ищет настоящий "лоукост" и не планирует проводить весь день в номере, Денпасар предлагает варианты за смешные деньги.
Всего за 5 долларов в сутки можно снять номер в Hotel Warta Dua. Это не просто кровать, а полноценное пространство для двоих с кондиционером и собственной террасой.
Если же вы предпочитаете раздельные кровати, Hotel Warta Sari предлагает вариант за 6 долларов, а Hotel Candra Adigraha — за 8 долларов.
Отель с номерами за 6 долл./сутки. Фото: Booking
Отель с номерами за 8 долл./сутки. Фото: Booking
Где сэкономить на проживании Бали
Если бюджет позволяет немного разгуляться, но хочется приватности, обратите внимание на виллы. Даже за минимальный бюджет на Бали можно получить гостеприимство, о котором в Европе нечего и мечтать.
Например, The Green Home Bali предлагает огромную виллу на 300 квадратов с собственным бассейном за 91 доллар. Для компании из четырех человек это выйдет около 23 долларов с человека — вполне вменяемая цена за роскошь.
Для тех, кто не привык считать деньги и стремится к премиальному сервису, остров тоже имеет предложения. Самый высокий ценник в марте держит Urbanview Hotel Arta Guna Casa 2. Номер делюкс здесь стоит 596 долларов за сутки.
Что вы получите за эти деньги:
- огромную королевскую кровать с премиальным бельем;
- полный набор элитной косметики в ванной;
- максимальную изоляцию от шума и полный релакс.
Отметим, что раннее бронирование и сравнение предложений позволяют зафиксировать самые выгодные условия.
Где отдохнуть весной на курортах "все включено"
Планируя весенний отпуск в 2026 году, стоит обратить внимание на европейские курорты, работающие по системе "все включено". Как отметила туроператор Татьяна Иващук в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, наиболее популярные направления в этом контексте — Анталия, Алания, Сиде, где недельный отдых в отелях высокого класса обойдется вполне умеренно.
Главное преимущество поездок в марте или мае заключается в отсутствии толп и приятных скидках от отельеров.
Кроме привычной Турции, специалист советует присмотреться к испанским побережьям Коста-Брава и Коста-Дорада, которые остаются относительно доступными для украинцев.
"В марте-апреле можно отдохнуть неделю в пятизвездочном отеле за сумму до 600-650 евро", — добавляет Иващук, подчеркивая выгоду раннего бронирования.
Такой формат позволяет гармонично сочетать релакс в спа-зонах с интересными экскурсиями без лишних затрат.
