Дешевые отели Бали — самые низкие цены на Booking

Цены на отели Бали в марте удивили туристов. Фото: Booking, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Поездка на Бали в марте 2026 года — это отличный шанс поймать низкие цены на жилье, пока высокий сезон идет на убыль. Из-за снижения спроса жилье становится более доступным, что делает отдых максимально выгодным.

Оказывается, жить в столице острова, Денпасаре, можно дешевле, чем пообедать в киевском фастфуде, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные портала Booking.

Реклама

Читайте также:

Самые дешевые отели Бали в марте 2026 года

Для тех, кто ищет настоящий "лоукост" и не планирует проводить весь день в номере, Денпасар предлагает варианты за смешные деньги.

Всего за 5 долларов в сутки можно снять номер в Hotel Warta Dua. Это не просто кровать, а полноценное пространство для двоих с кондиционером и собственной террасой.

Отель с номерами за 5 долл./сутки. Фото: Booking

Если же вы предпочитаете раздельные кровати, Hotel Warta Sari предлагает вариант за 6 долларов, а Hotel Candra Adigraha — за 8 долларов.

Отель с номерами за 6 долл./сутки. Фото: Booking

Отель с номерами за 8 долл./сутки. Фото: Booking 1 / 2



Где сэкономить на проживании Бали

Если бюджет позволяет немного разгуляться, но хочется приватности, обратите внимание на виллы. Даже за минимальный бюджет на Бали можно получить гостеприимство, о котором в Европе нечего и мечтать.

Например, The Green Home Bali предлагает огромную виллу на 300 квадратов с собственным бассейном за 91 доллар. Для компании из четырех человек это выйдет около 23 долларов с человека — вполне вменяемая цена за роскошь.

Вилла на Бали за 91 долл./сутки. Фото: Booking

Для тех, кто не привык считать деньги и стремится к премиальному сервису, остров тоже имеет предложения. Самый высокий ценник в марте держит Urbanview Hotel Arta Guna Casa 2. Номер делюкс здесь стоит 596 долларов за сутки.

Отель Urbanview Hotel Arta Guna Casa, фото: Booking

Что вы получите за эти деньги:

огромную королевскую кровать с премиальным бельем;

полный набор элитной косметики в ванной;

максимальную изоляцию от шума и полный релакс.

Отметим, что раннее бронирование и сравнение предложений позволяют зафиксировать самые выгодные условия.

Где отдохнуть весной на курортах "все включено"

Планируя весенний отпуск в 2026 году, стоит обратить внимание на европейские курорты, работающие по системе "все включено". Как отметила туроператор Татьяна Иващук в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, наиболее популярные направления в этом контексте — Анталия, Алания, Сиде, где недельный отдых в отелях высокого класса обойдется вполне умеренно.

Главное преимущество поездок в марте или мае заключается в отсутствии толп и приятных скидках от отельеров.

Кроме привычной Турции, специалист советует присмотреться к испанским побережьям Коста-Брава и Коста-Дорада, которые остаются относительно доступными для украинцев.

"В марте-апреле можно отдохнуть неделю в пятизвездочном отеле за сумму до 600-650 евро", — добавляет Иващук, подчеркивая выгоду раннего бронирования.

Такой формат позволяет гармонично сочетать релакс в спа-зонах с интересными экскурсиями без лишних затрат.

Как сообщалось, ранее дубайские квадратные метры считались беспроигрышным вариантом для капитала, но этот миф рассыпается на глазах. Конфликт с Ираном добавил рынку нервозности, из-за чего гостиничный бизнес и девелоперы уже начали подсчитывать серьезные убытки.

Также мы рассказывали, что ввиду резкого обострения ситуации в регионе и задержки рейсов в соседних странах, поездка в Египет сейчас выглядит довольно рискованной. Стоит взвесить, готовы ли вы к возможным проблемам с возвращением домой и потенциальным трудностям с возмещением средств от турфирм в случае форс-мажора.