Договір оренди землі може продовжитися автоматично — що варто перевірити

Перегляд договору оренди землі у 2026 році. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

В Україні спостерігається хвиля перевірок старих договорів оренди землі. Більшість із них підписувалися ще 7-10 років тому, коли плата в пару тисяч гривень здавалася адекватною, а ринок землі був фактично "заморожений". Зараз ситуація інша, і власники все частіше хочуть або підняти ставку, або взагалі змінити орендаря.

Головна пастка тут — автоматичне поновлення, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юридичну компанію "Земельний фонд України". Якщо вчасно не втрутитися, ви можете "застрягнути" зі старими умовами ще на десятиліття.

Що перевірити у договорі оренди землі

Юристи радять не витрачати час на читання всього документа, а зосередитись на критичних пунктах:

Кінцева дата. Важливо розуміти не тільки рік, а й конкретне число. Пункт про пролонгацію. Шукайте фразу "автоматичне поновлення". Якщо вона є — це ваш головний ризик. Механізм перегляду плати. Чи зафіксована там можливість індексації або перерахунку залежно від ринкової вартості землі. Терміни розірвання. За скільки місяців ви зобов’язані попередити орендаря, що не хочете продовжувати співпрацю.

Як зупинити автоматичне продовження

Багато хто думає, що достатньо просто "не підписувати новий папірець". Це помилка. Якщо в договорі є умова про поновлення, він продовжиться сам собою.

Щоб цього не сталося, потрібно діяти через Державний реєстр речових прав. Ви маєте подати заяву про виключення відомостей щодо поновлення договору.

Робити це треба мінімум за місяць до кінця строку (а краще за два-три, щоб не залежати від черг у реєстраторів чи збоїв у системі).

Як змінити умови договору оренди землі

Якщо орендар вас влаштовує, але грошей платить мало — не чекайте фіналу договору. Пишіть офіційну пропозицію про перегляд умов, тільки письмово. Жодних телефонних розмов "на довірі".

Пропозицію з описом вкладення треба надсилати рекомендованим листом. Це ваш доказ у суді, якщо до цього дійде.

Будь-які домовленості про нову ціну чи строк існують лише тоді, коли вони зареєстровані в Реєстрі через оформлення додаткової угоди. Поки там старі дані — діють старі правила.

Найгірше, що можна зробити — це згадати про договір за тиждень до його завершення. У земельних справах перемагає той, хто починає паперову роботу за пів року до дедлайну.

Що ще треба знати власникам землі

Випадки, коли власники ділянок із подивом виявляють чужу оренду на власній землі без жодних підписів, на превеликий жаль, є поширеною проблемою в Україні. Зазвичай така махінація викривається під час спроби продати наділ або передати його в користування іншому, реальному фермеру.

Щоб розпочати боротьбу за свою власність, першочергово отримайте витяг із Державного реєстру речових прав (ДРРП). Цей документ дозволить ідентифікувати "орендаря", з’ясувати терміни договору та підставу для внесення запису в систему.

Наступним кроком має стати пошук копії самої угоди через запит до реєстратора або безпосередньо до особи, що незаконно користується землею. Головне завдання тут — звірити підпис, адже саме його фальсифікація є ключовим доказом правопорушення.

Пам’ятайте, що за законом договір, який ви не підписували, вважається неукладеним і не створює жодних юридичних зобов’язань. Проте існуючий запис у реєстрі не зникне сам собою, тому цю "ілюзію оренди" доведеться скасовувати через звернення до суду.

Як повідомлялось, припинити оренду землі в односторонньому порядку зазвичай непросто, адже закон дозволяє це лише за певних обставин. Щоб процедура була легітимною, необхідно суворо дотримуватися встановлених правових норм та вимог до документів.

Також ми розповідали, що зникнення близької людини фактично паралізує життя родини, створюючи складний юридичний лабіринт. Родичі змушені не лише переживати біль втрати, а й терміново розв’язувати майнові питання, як-от розпорядження активами чи оформлення виплат за оренду паїв.